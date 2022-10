Concurso BA: Prefeitura libera edital com quase 600 vagas; confira!

Veja mais detalhes sobre as oportunidades e cargos oferecidos

Mais um edital do concurso BA eminente! Dessa vez, a prefeitura de Feira de Santana informa no Diário Oficial sobre a oportunidade no município.

Ao todo serão 582 vagas para cargos efetivos. Uma boa notícia é que o edital já tem data prevista, isto é, seis meses após a publicação do decreto. Se tudo correr bem, tudo indica que será liberado em abril de 2023.

A Secretaria Municipal de Administração será o órgão responsável por organizar as etapas deste concurso BA. O documento também informou sobre os cargos que serão disponibilizados.

Quantitativo de vagas

Administrador – 3 vagas

Advogado – 10 vagas

Agente de Serviços Gerais – 50 vagas

Agente de Serviços Hospitalares – 20 vagas

Agente Comunitário de Saúde – 50 vagas

Agente de Combate a Endemias – 50 vagas

Agente de Trânsito – 11 vagas

Agente de Vigilância – 10 vagas

Almoxarife – 2 vagas

Analista de Sistemas – 5 vagas

Arquiteto – 4 vagas

Assistente Administrativo – 40 vagas

Assistente Social – 10 vagas

Auxiliar de Enfermagem – 20 vagas

Técnico em Enfermagem – 20 vagas

Auditor Fiscal – 5 vagas

Biólogo – 5 vagas

Bioquímico – 2 vagas

Contador – 5 vagas

Desenhista – 2 vagas

Economista – 1 vagas

Enfermeiro – 10 vagas

Engenheiro – 5 vagas

Engenheiro Agrônomo – 2 vagas

Engenheiro de Trânsito – 1 vagas

Engenheiro Químico – 1 vagas

Engenheiro Ambiental – 1 vagas

Especialista em Educação – 10 vagas

Farmacêutico – 2 vagas

Fiscal de Serviços Públicos – 5 vagas

Geólogo – 1 vagas

Guarda Municipal – 20 vagas

Inspetor Sanitário – 5 vagas

Instrutor de Ofício – 10 vagas

Intérprete de Língua Brasileira de Sinais – 10 vagas

Médico – 10 vagas

Médico Perito – 2 vagas

Médico Veterinário – 3 vagas

Motorista – 5 vagas

Nutricionista – 2 vagas

Odontólogo – 5 vagas

Operador de Máquinas Leves – 2 vagas

Operador de Máquinas Pesadas – 2 vagas

Procurador – 5 vagas

Professor – 100 vagas

Programador de Computador – 3 vagas

Psicólogo – 10 vagas

Repórter Fotográfico – 1 vaga

Repórter – 1 vaga

Sociólogo – 1 vaga

Técnico em Administração Hospitalar – 5 vagas

Técnico em Agropecuária – 10 vagas

Técnico em Radiologia – 2 vagas

Técnico em Segurança do Trabalho – 5 vagas

Quando aconteceu o ultimo concurso BA em Feira de Santana?

O último edital foi liberado em 2018. Na ocasião, foram liberadas 100 vagas para diversos cargos. O Instituto AOCP foi o responsável pela seleção que contou com etapa objetiva, discursiva e prova de títulos.

Na época a jornada de trabalho foi de 20 horas semanais e as remunerações ficaram em torno de R$ 2.009,13.