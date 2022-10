Concurso Banrisul avança e tem banca contratada; confira detalhes!

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul – pode ter edital do novo concurso Banrisul liberado a qualquer momento. Isso porque, os trâmites já avançaram. As vagas disponibilizadas são para carreiras de escriturário que tem como requisito mínimo, nível médio.

Os estudos do concurso ainda estão em andamento, por mais que o contrato com a banca já tenha sido realizado, o nome não foi divulgado. “No momento, há a previsão para abertura de concurso público, entretanto, sem data definida“, avisou o banco.

As vagas deste certame tem o principal intuito de garantir a reposição dos colegas que saíram no Plano de Desligamento Voluntário (PDV) anterior e, também, do próximo, anunciado pelo banco para o ano que vem. A decisão aconteceu por meio do Acordo Coletivo de Trabalho mais conhecido como ACT.

O total de vagas esperadas são 824 sem contabilizar o restante do quantitativo, referente ao Plano de Desligamento Voluntário. Neste caso, estima-se mais 800 vagas.

Ana Maria Betim, diretora da Fetrafi RS e Banrisulense, afirmou: “O concurso público é uma bandeira histórica do movimento sindical. Depois de tanto tempo, o banco finalmente aceitou a nossa reivindicação. Essa reposição do quadro será fundamental, pois os colegas estão sobrecarregados nos seus locais de trabalho, principalmente nas agências do interior onde o Banrisul é a única instituição bancária“.

Como foi o último concurso Banrisul ?

O último edital do concurso Banrisul foi lançado em 2018 e na ocasião foram ofertadas um total de 200 vagas para nível médio, além de formação de cadastro reserva. A remuneração aos aprovados foi de R$3.971,82 já inserido auxílio alimentação.

As provas objetivas tiveram um total de 80 questões divididos entre conhecimento básico e específico. A distribuição foi de:

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa (20 questões) – 1,5 peso

Matemática (15) – 1,5

Raciocínio Lógico/Matemático (5) – 1

Domínio Produtivo de Informática (5) – 1

Conhecimentos Específicos

Conhecimentos Bancários (20) – 1,5

Atendimento, Ética e Diversidade (8) – 0,5

Técnicas de Vendas (7) – 0,5

Para ser aprovado, o candidato deveria ter um desempenho igual ou superior a 60% das questões e não zerar nenhuma disciplina.

Certame em andamento

O Banrisul já está com um edital em andamento. Neste caso, as oportunidades serão para os cargos de TI, preenchimento de 274 vagas. As oportunidades serão para nível superior, de acordo com os seguintes cargos:

Analista de Segurança da Tecnologia da Informação (22);

Analista de Transformação Digital (14);

Desenvolvimento de Sistemas (124);

Gestão de Tecnologia da Informação (59):

Quality Assurance (QA) e Analistas de Teste (13);

Suporte à Infraestrutura de Tecnologia da Informação (32); e

Suporte à Plataforma Mainframe (dez).

As remunerações iniciais do concurso Banrisul variam entre R$4.240,94, podendo chegar a R$6.230,03. Vale lembrar que outros benefícios disponibilizados serão auxílio cesta-alimentação (R$1.066,85) e auxílio-refeição (R$922,24).

Outros benefícios ainda serão ofertados como por exemplo, ratificação semestral, correspondente ao pagamento de 1/6 do salário, plano de saúde médico e odontológico, previdência privada, e possibilidade de ascensão de carreira de acordo com o Plano de Cargos e Salários do Banrisul.