Concurso Bombeiros BA: Quem pode se inscrever? Edital liberado!

O concurso Bombeiros BA anuncia que o edital foi liberado e oferta 40 vagas para oficiais. Os interessados poderão se inscrever de 04 de novembro até 04 de dezembro pelo site da UNEB, banca responsável pelo certame.

Vale lembrar que o edital para soldado também está com inscrições abertas. Ao todo são 500 vagas. Os interessados poderão se inscrever pelo site FCC, banca responsável pelo certame.

Requisitos concurso Bombeiros BA oficial

As pessoas que desejam se inscrever no concurso para oficial devem ter nível médio como escolaridade. Além disso, precisam cumprir os seguintes requisitos:

Idade entre 18 e 30 anos;

Ter concluído ensino médio ou formação técnica profissionalizante;

Ter altura mínima de 1,60m para candidatos do sexo masculino e de 1,55m para candidatas do sexo feminino;

Possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria B.

As remunerações dependem da condição do profissional. Os salários iniciais são de R$ 2.431,41 (1° ano). As provas estão marcada para 08 de janeiro de 2023. Os candidatos serão avaliados de acordo com as seguintes etapas:

1ª Etapa : Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos, de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório;

: Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos, de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª Etapa: Prova Discursiva – Redação, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas do concurso Bombeiros BA serão aplicadas pela manhã e terá duração de 05 horas. As provas objetivas serão um total de 80 questões e cobradas as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Matemática

Ciências Humanas e Naturais

Direito

Informática

Edital para soldado Bombeiros BA

As inscrições para soldado é até 11 de novembro e as provas estão marcadas para 22 de novembro. As principais regras são:

Idade entre 18 e 30 anos;

Ter concluído ensino médio ou formação técnica profissionalizante;

Ter altura mínima de 1,60m para candidatos do sexo masculino e de 1,55m para candidatas do sexo feminino;

Possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria B.

As vagas do concurso Bombeiros BA serão distribuídas entre os seguintes municípios:

Salvador e RMS

Interior Itabuna

Interior Porto Seguro

Interior Itaberaba

Interior Paulo Afonso

Interior Santo Antônio de Jesus

Interior Barreiras

Interior Teixeira de Freitas

Interior Alagoinhas

Interior Bom Jesus da Lapa

As provas serão aplicadas no dia 22 de janeiro nos seguintes municípios: Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Itaberaba, Juazeiro, Salvador e Vitória da Conquista. Após a publicação do resultado final, de acordo com o edital, serão aplicadas as seguintes fases: Exames Pré-Admissionais (compostos de Avaliação Psicológica, Exames Médicos-Odontológicos, Teste de Aptidão Física, Exame de Documentação e Investigação Social) e o Curso de Formação