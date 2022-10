Concurso Bombeiros RO recebe inscrições para soldado temporário; 168 vagas!

O Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBM RO) anuncia mais um edital de concurso Bombeiros RO. Dessa vez, as 168 vagas são temporárias.

Os interessados deverão se inscrever até 07 de novembro, pelo site Ibade, portal da banca organizadora. A taxa de inscrição é R$ 70, devendo ser paga até 08 de novembro.

Vagas concurso Bombeiros RO

Ao todo serão 168 vagas temporárias, sendo que 147 são para homens (sendo 98 para contratação imediata e 49 para cadastro de reserva). As demais 21 vagas são para mulheres (sendo 14 imediatas e sete para cadastro de reserva).

Além de nível médio completo, o cargo tem como requisito CNH de categoria B. A faixa etária precisa ser de 18 até 35 anos. Vale lembrar que o Serviço Militar tem prazo de 1 ano com duração máxima de oito anos.

As remunerações variam de acordo com a experiência e tempo de serviço:

1º ano = R$2.027,09;

R$2.027,09; 2º ano = R$2.837,93;

R$2.837,93; 3º ano = R$4.054,18.

Como serão as provas?

O concurso Bombeiros RO é composto por sete etapas que são divididas entre as seguintes fases:

1ª etapa: prova objetiva;

2ª etapa: teste de aptidão física (TAF);

3ª etapa: avaliação psicológica;

4ª etapa: exames médicos;

5ª etapa: investigação social;

6ª etapa: entrevista;

7ª etapa: curso de formação.

A prova objetiva está marcada para 04 de dezembro em Rondônia nas seguintes cidades: Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Jaru, JiParaná, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena.

Serão aplicadas um total de 60 questões estando divididas entre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa, dez de Raciocínio Lógico-Matemático, dez de Legislação Institucional, dez de Informática Básica, 15 de História e Geografia de Rondônia e cinco de Atualidades.

O Teste de Aptidão Física está marcada para os dias 14 e 15 de Janeiro de 2023. Serão aplicados os seguintes exercícios: teste de barra fixa, abdominal, teste de corrida e natação.

É importante mencionar que assim como o teste físico, as demais etapas do concurso serão realizadas em Porto Velho/RO. A validade da seleção será de dois anos, com possibilidade de prorrogação.