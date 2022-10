Concurso Ceasa SC 2022 tem modificação anunciada; confira!

A Central de Abastecimento do Estado de Santa Catarina (Ceasa SC) tem modificação do concurso Ceasa SC 2022 anunciada. A portaria foi publicada na última quarta-feira, 26.

A comissão organizadora sofreu alteração. Sendo assim, os nomes que ficarão a frente do certame são: Andrea Carla de Souza (presidente); Helton Valdir Inácio; Edmilson Costa Moreira; e Afrânio Cardoso. A comissão é responsável pelo andamento da seleção, assim como escolha da banca.

Vagas concurso Ceasa SC 2022

Após a escolha da empresa, juntos, comissão e banca vão trabalhar em prol da realização do cronograma para liberação do edital.

Vale lembrar que o aval aconteceu e houve a liberação de sete vagas com escolaridade para nível médio e superior. Confira:

Nível médio: auxiliar administrativo (duas), orientador de mercado (três) e técnico agrícola (uma); e

Nível superior: contador (uma)

As vagas do concurso Ceasa SC 2022 serão distribuídas pelas unidades de Tubarão e São José. Mesmo com o andamento do certame, ainda não há previsão para liberação do edital.

Quando foi a última seleção?

O último edital aconteceu em 2014 e na ocasião ofertou 10 vagas. As oportunidades foram para profissionais de nível médio e técnico, a seleção contou com vagas para os cargos de auxiliar administrativo, técnico agrícola e orientador de mercado.

Entretanto, para o nível superior, foram oferecidas vagas nos cargos de administrador, advogado, contador e engenheiro-agrônomo.

Pela oferta de vagas serem semelhantes, os interessados podem usar do edital de 2014 para iniciar a preparação para as provas do concurso Ceasa SC 2022.

O Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (Ieses) foi a banca organizadora.

Na ocasião, os candidatos foram avaliados mediante prova objetiva. As questões foram aplicadas de acordo com as disciplinas: Língua Portuguesa, Noções de Informática, Raciocínio Lógico-Matemático e Conhecimentos Específicos