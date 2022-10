Concurso Chapada dos Guimarães: Quem pode se inscrever? Confira cargos

O concurso Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, está com inscrições abertas. As oportunidades são para área da educação.

Os interessados deverão se inscrever até o dia 10 de novembro pelo site da Método e Soluções, banca organizadora do certame. O valor da taxa depende de cada cargo, sendo de R$ 120 para nível superior e R$ 80 para nível médio.

Vagas concurso Chapada dos Guimarães

Como mencionado serão 61 vagas mais formação de cadastro reserva. Os cargos ofertados neste certame são:

Professor para Educação Infantil e Anos Iniciais – 14 vagas;

Professor para Educação Infantil e Anos Iniciais – 9 vagas;

Professor para Educação Infantil e Anos Iniciais – 5 vagas;

Professor para Educação Infantil e Anos Iniciais – 7 vagas;

Técnico Administrativo Educacional; Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – ADI – 25 vagas;

Nutricionista – 1 vaga.

As remunerações variam a depender do cargo. Para professor, o salário inicial é de R$ 4.611,14 com jornada de trabalho de 30 horas semanais. Além disso, é preciso graduação em pedagogia.

Para técnico administrativo educacional é preciso cumprir carga horária de 30 horas e o salário inicial é de R$ 1.580,95. O cargo exige nível médio como requisito.

O Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – ADI é necessário ter ensino médio completo. O salário inicial é de R$ 1.215,42 e é preciso ter nível médio completo. Já a vaga de nutricionista é preciso ter ensino superior completo em nutrição, o salário inicial é de R$ 3.472,18 e a carga horária do concurso Chapada dos Guimarães é de 40 horas semanais.

Clique aqui para acessar o edital completo.

Requisitos

Para investidura dos cargos é preciso cumprir estes requisitos:

Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do artigo 12, §1º da Constituição Federal;

Estar em gozo de direitos políticos;

Estar em dia com as obrigações eleitorais, documentado com os últimos comprovantes de votação ou certidão da Justiça Eleitoral;

Apresentar Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

Ter idade mínima de 18 anos, à época da posse;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, avaliada por médico;

Não estar afastado junto ao INSS, na data limite para admissão, por motivo de doença ou acidente de trabalho;

Apresentar documentação comprobatória dos requisitos mínimos exigidos;

Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, a época da posse, de acordo com a legislação em vigor;

Não registrar antecedentes criminais por sentença judicial transitada em julgado;

Não receber remuneração de cargo ou função pública, ressalvados os casos de acúmulo previstos

na Constituição Federal.

Como serão as provas?

As provas do concurso Chapada dos Guimarães estão marcadas para 04 de dezembro de 2022. Na ocasião, o certame com fase objetiva e discursiva, além de análise de títulos. O certame terá duração de quatro horas e serão aplicadas as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa – 10 questões;

Matemática – 05 questões;

Conhecimentos Gerais – 05 questões; e

Conhecimentos Específicos – 20 questões

Por sua vez, a etapa discursiva será em formato de redação dissertativa. Vale lembrar, portanto, que os títulos e certificados serão somados à pontuação final do Candidato que atingir 50 pontos na Prova Objetiva, 50 pontos na redação e 50 pontos na prova didática, valendo exclusivamente para efeito de classificação.