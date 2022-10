Concurso Cimvalpi MG abre inscrição para nível fundamental e médio

O Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (Cimvalpi) anuncia edital do concurso Cimvalpi MG com vagas para nível fundamental e médio.

Os interessados deverão se inscrever pelo site Gestão Concursos até o dia 25 de novembro. A taxa varia a depender do cargo, sendo de R$ 40 para ensino fundamental e R$ 60 para nível médio e curso técnico.

Vagas concurso Cimvalpi MG

Ao todo serão oferecidas três vagas, divididas entre auxiliar de serviços gerais que tem nível médio como requisito e duas vagas distribuídas entre os cargos de auxiliar administrativo e técnico em contabilidade que tem nível médio como requisito.

Vale lembrar que as remunerações iniciais variam a depender do cargo, sendo de R$ 1.212 para nível fundamental e R$ 2.324,97 para ensino médio. A carga horária para ambas carreiras é de 40 horas semanais.

Requisitos

Para investidura do cargo é necessário cumprir os seguintes requisitos:

Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português em condição de igualdade de direitos com os brasileiros; no caso de ser português, comprovar a condição de igualdade e gozo dos direitos políticos na forma do art. 12, § 1º da Constituição da República;

Gozar dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, quando se tratar de candidato do sexo masculino;

Ter 18 anos completos até a data de posse;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, a ser aferida em perícia médica oficial, realizada por unidade pericial competente, nos termos da legislação vigente;

Comprovar a escolaridade exigida para ingresso nos cargos, nos termos do Anexo I deste Edital

Como acontecerão as provas?

As provas do concurso Cimvalpi MG estão previstas para 15 de janeiro de 2023. Vale lembrar que será aplicada a prova de objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Ela será composta por questões de múltipla escolha que versarão sobre língua portuguesa, conhecimentos gerais, matemática, informática e/ou conhecimentos específicos.

É importante mencionar que a prova objetiva constará de um total de 30 questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de nível Fundamental e 35 questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de nível médio e médio técnico.

Cada questão da Prova Objetiva terá 4 alternativas de resposta, devendo ser marcada como resposta apenas 1 alternativa por questão. No que se refere ao tempo de prova, a duração de realização das provas será de 3 horas para todos os cargos.