Concurso Copergás abre inscrição com salários de R$ 10mil!

A Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) anuncia que estão abertas as inscrições para o concurso Copergás. As vagas são para nível médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever no site da Fundação Carlos Chagas (FCC) até o dia 23 de novembro. A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo escolhido, sendo de R$ 75 para ensino médio e R$ 95 para formação superior.

Vagas concurso Copergás

Serão um total de três vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. Entre as oportunidades oferecidas estão:

Nível médio e técnico:

técnico operacional – edificações (CR);

técnico operacional – eletrônica (CR);

técnico operacional – mecânico (CR); e

técnico operacional – segurança do trabalho (1 vaga + CR).

Os salários iniciais são de R$ 4.933,52.

Nível superior

analista – administrador (1 + CR);

analista – contador (CR);

analista – economista (CR);

analista – sistemas (1 + CR);

engenheiro civil (CR);

engenheiro – eletricista (CR);

engenheiro – mecânico (CR); e

engenheiro – petróleo e gás (CR).

As remunerações iniciais são de R$ 7.597,44 para analistas e R$ 10.081,57 para engenheiros. Vale lembrar que além dos salários iniciais, os servidores aprovados no concurso Copergás receberão os seguintes benefícios:

plano de saúde para o empregado e dependentes; plano odontológico para o empregado e dependentes; previdência privada; auxílio alimentação/refeição; seguro de vida; auxílio escola/creche; auxílio aos estudos (pós-graduação e língua estrangeira); e auxílio atividade física e participação nos lucros.

Como serão as provas?

As provas estão previstas para acontecer em 05 de fevereiro de 2023. A etapa de avaliação será única, por meio de prova objetiva, esta será de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação acontecerá em turnos diferentes, de acordo com o cargo. Segundo o edital do concurso Copergás, as provas no período da manhã será para técnico operacional e à tarde para analista e engenheiro, os locais serão comunicados no edital de convocação, publicado em momento oportuno.

Clique aqui e acesse o edital completo.

Conteúdo programático parcial

Confira a seguir as disciplinas parciais que serão cobradas no certame:

CONHECIMENTOS GERAIS – PARA TODOS OS CARGOS/ÁREAS/ESPECIALIDADES

LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia e acentuação. Emprego do sinal indicativo de crase. Compreensão e

interpretação de textos de gêneros variados. Relação do texto com seu contexto histórico. Denotação e conotação.

Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Intertextualidade. Figuras de linguagem. Morfossintaxe.

Elementos estruturais e processos de formação de palavras. Sinonímia e antonímia. Pontuação. Pronomes.

Concordância nominal e concordância verbal. Flexão nominal e flexão verbal. Vozes do verbo. Correlação de tempos

e modos verbais. Regência nominal e regência verbal. Coordenação e subordinação. Conectivos. Redação (confronto

e reconhecimento de frases corretas e incorretas; organização e reorganização de orações e períodos; equivalência

e transformação de estruturas).

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores de números naturais; problemas. Frações e operações com frações. Números e grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três; porcentagem e problemas envolvendo regra de três simples, cálculos de porcentagem, acréscimos e descontos. Noções de Estatística: medidas de tendência central (moda, mediana, média aritmética simples e ponderada) e de dispersão (desvio médio, amplitude, variância, desvio padrão); leitura e interpretação de gráficos (histogramas, setores, infográficos) e tabelas.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Administração pública. Conceito, organização e modelos. Regime jurídico administrativo. Princípios constitucionais. Poderes da Administração Pública. Controle da Administração Pública no Brasil. Controle externo. Transparência e acesso à informação no Poder Público (Lei nº 12.527/2011). Proteção de dados pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.853, de 2019). Organização da Administração Direta e Indireta. Descentralização e desconcentração. Órgãos públicos. Autarquias. Empresas públicas e sociedades de economia mista (Lei nº 13.303/2016). Ato administrativo. Características e atributos. Elementos e requisitos de validade. Revogação, invalidação e convalidação. Processo administrativo (Lei estadual nº 11.781/2000, do Estado de Pernambuco, atualizada). Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 com redação dada pela Lei nº 14.230/2021). Licitação. Procedimento próprio. Obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade. Procedimento licitatório. Anulação, revogação e recursos administrativos. Sanções e procedimento sancionatório. Lei nº 14.133/2021. Atos Administrativos: elementos; atributos; classificações; espécies; anulação, revogação e convalidação: pressupostos, competência e efeitos. Contrato administrativo. Conceito, principais características e espécies. Formalização, execução e inexecução, alterações e aditamentos. Duração, prorrogação, renovação e extinção. Revisão e rescisão. (Lei Federal nº 13.303/2016; Decreto Estadual nº 42.191/15; Lei nº 14.133/2021). Convênios. Serviço Público: conceito, elementos. Concessão, permissão e autorização. Lei nº 8.987/1995. Parcerias Público-privadas (Lei nº 11.079/2004). Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000 atualizada). Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013.

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício

da cidadania. 4 Ética e função pública. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA

INTERNA: Governança: conceito, diferença entre Governança e Gestão, Principais Pilares (Transparência,

Responsabilidade Empresarial, Accountability e Equidade). Compliance: Conceito, Principais Mecanismos (Código

de Ética e de Conduta e Canal de Denúncias). Gestão de Riscos: Conceito, Estrutura COSO de Gerenciamento de

Risco, As 3 Linhas de Defesa em Gerenciamento de Riscos. Controles Internos: Conceito, Tipos de Controles Internos

(Preventivos, Detectivos, Diretivos e Corretivos). Auditoria Interna: Conceito, Tipos de Auditoria Interna (Avalição e

Consultoria). Etapas de Auditoria Interna (Planejamento, Execução, Apresentação dos Resultados e Monitoramento

das Recomendações).

Acesse aqui o edital completo.