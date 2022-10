Concurso Coren DF avança e edital pode sair a qualquer momento; veja mais!

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren DF) anuncia avanço de mais uma fase rumo ao concurso Coren DF. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União, nesta terça-feira, 25.

Após dez anos sem realização de um certame, o órgão anuncia que foi formada a comissão organizadora. O grupo conta com os seguintes nomes:

Presidente da comissão

Eliane Gonçalves de Oliveira

Membros

Benjamim Rodrigues da Cunha Junior

Aida dos Santos Oliveira;

Rosangela Oliveira de Almeida.

O grupo será responsável pela escolha da banca organizadora, além de atuar diretamente no andamento do concurso Coren DF. Além disso, a comissão tem a função de definir os detalhes de cargos, requisitos, etapas e números de vagas.

A portaria ainda revela o prazo para conclusão dos trâmites iniciais, total de 60 dias. O processo inicial será a licitação da empresa organizadora para que depois de escolhida, juntas, comissão e banca possam realizar o cronograma para liberação do edital.

Vale lembrar que a banca escolhida do último certame, em 2012, foi o Instituto Quadrix. Apesar dos trâmites terem se iniciado, ainda não há informações sobre vagas, cargos e prazo para o novo edital. Sendo assim, tudo indica que tais dados devam ser definidos pela comissão recém-formada.

Como foi o último concurso Coren DF?

O último concurso aconteceu em 2012. Na ocasião foram oferecidas 12 vagas mais formação de cadastro reserva. Veja a seguir a distribuição das oportunidades de acordo com a escolaridade:

Nível Médio

Agente Administrativo: 5 vagas imediatas + CR;

Técnico em Contabilidade: 1 vaga imediata + CR.

Nível superior

Advogado: 1 vaga imediata + CR;

Analista de Comunicação (Jornalista): 1 vaga imediata + CR;

Enfermeiro Fiscal: 3 vagas imediatas + CR;

Técnico em Informática (Tecnólogo): 1 vaga imediata + CR.

A jornada de trabalho foi de 40 horas semanais e os ganhos dependiam do cargo, sendo de R$1.330,49 para nível médio e de R$2.200 a R$4.100 para nível superior. A etapa objetiva foi para todos os cargos. O concurso Coren DF ainda contou com etapa discursiva e avaliação de títulos.