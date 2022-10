Concurso CRBio 5 PE avança e edital pode sair a qualquer momento

O Conselho Regional de Biologia da 5 Região (CRBio) avança mais uma fase rumo ao edital do concurso CRBio 5 PE. Mediante os trâmites atuais tudo indica que o certame não vai demorar.

O extrato da banca organizadora foi divulgado nesta sexta-feira, 21 de outubro. Na decisão, o Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humanos (Instituto Acess) ficou responsável pelo exame.

A empresa vai receber as inscrições, além de organizar as fases da seleção. Antes da liberação do edital, a comissão juntamente com a banca vão finalizar o cronograma antes da liberação do documento.

As oportunidades serão para agente fiscal que tem como requisito de escolaridade nível médio completo. Vale lembrar que o quantitativo de vagas, assim como as remunerações iniciais serão confirmadas em momento oportuno.

Publicação oficial concurso CRBio 5 PE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2022

Contratada: INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA – CNPJ Nº 33.629.473/0001-01. Vigência: 02 (dois) anos, podendo ser renovado por mais 02 (dois). Valor Global: Sem ônus para a entidade. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE FISCAL. Fundamentação legal: art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 1993.

Como foi o último certame?

O último edital aconteceu em 2014. Na ocasião, a banca organizadora foi o Instituto Quadrix e as vagas ofertadas foram um total de três, mais formação do cadastro reserva.

As oportunidades de acordo com o quantitativo são as seguintes:

Assistente administrativo -2 e cadastro reserva

Técnico contábil – 1 vaga e cadastro reserva

A etapa objetiva apresentou as seguintes disciplinas:

Língua portuguesa,

Raciocínio lógico,

Noções de informática,

Legislação

Conhecimentos específicos