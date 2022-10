Concurso Detran DF: Quem pode participar?

O Departamento Estadual de Trânsito do Distrito Federal anuncia que o concurso Detran DF está com inscrições abertas.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 08 de novembro pelo site do IBFC, banca responsável elo certame. As taxas de inscrição variam de R$ 80 a R$ 90 a depender do cargo e escolaridade.

Vagas concurso Detran DF

Ao todo são ofertadas 366 vagas, sendo que 123 vagas imediatas e 243 em cadastro reserva. Os cargos são para de Analista em Atividades de Trânsito e Técnico em Atividades de Trânsito. Vale lembrar que as remunerações variam de 4.650,00 a R$ 6.437,50, de acordo com a carreira.

Confira a tabela de acordo com as vagas de provimento imediato e formação de cadastro reserva:

Cargo Vagas Salário Técnico em Atividades de Trânsito 89 + 151 CR R$ 4.650,00 Analista em Atividades de Trânsito 34 + 92 CR R$ 6.437,50

Como serão as provas?

As provas do concurso Detran DF acontecerão nas etapas objetivas e discursivas. Além disso, outras fases são:

Avaliação Biopsicossocial (candidatos que se declararem com Deficiência);

Procedimento de Heteroidentificação (candidatos Negros).

A fase objetiva será eliminatória e classificatória e serão aplicadas questões com as seguintes disciplinas:

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa – 10 Noções de Informática – 5 Conhecimentos sobre o Distrito Federal – 5 Legislação Geral – 10

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Específicos – 30



De caráter eliminatório e classificatório, a etapa discursiva será aplicada para o cargo de Analista em Atividades de Trânsito dos candidatos que foram aprovados na Prova Objetiva e que estejam classificados dentro do limite determinado. A redação do concurso Detran DF será de 15 a 20 dias.

Requisitos para o cargo

São requisitos para tomar posse dos cargos do concurso Detran DF, os seguintes itens:

Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto; de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do art. 13 do Decreto nº 70.436, de 18/04/1972;

Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data de posse;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

Encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;

Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em cargo público;

Não ter sofrido nenhuma condenação em virtude de crime contra a Administração, com trânsito em julgado;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

Apresentar atestado médico, nos casos de candidatos com deficiência, declarando a deficiência que possui, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e declarando, ainda, que estar apto a desenvolver as atribuições inerentes ao cargo;

Não receber proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142, conforme teor do art. 37, § 10 da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98, e nem estar com idade de aposentaria compulsória; salvo os cargos acumuláveis na forma da Constituição, conforme previsto no §10 do art. 37 da Constituição Federal;

Não possuir registro de antecedentes criminais nos últimos 5 (cinco) anos, ficando impedido a nomeação nos casos em que houver ação penal com sentença condenatória transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, garantido o contraditório e a ampla defesa;

Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

Estar registrado e com a situação regularizada junto ao órgão correspondente à sua formação profissional;

Ser aprovado no presente Concurso Público e possuir os requisitos exigidos para o

exercício do cargo, conforme item 2.2.1 deste Edital;