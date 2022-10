Concurso Guanambi BA abre edital com 175 vagas e salários acima de R$ 5 mil

A prefeitura de Guanambi, Bahia, abre edital para o concurso Guanambi BA com 175 vagas para área da educação, nível superior. Os interessados poderão realizar a inscrição até 25 de outubro e taxa está no valor de R$ 125, através do site Ibam, responsável pelo certame. O pagamento deverá ser realizado em espécie, não serão aceitos cheques, depósitos ou PIX.

Vagas concurso Guanambi BA

São 175 vagas para cargo de professor e coordenador pedagógico. Confira a seguir o quantitativo de vagas, cargos e jornada de trabalho:

30 vagas – Coordenador Pedagógico – 40h semanais;

110 vagas – Professor regente (anos iniciais do ensino fundamental) – 40h semanais;

15 vagas – Professor dos (anos finais do ensino fundamental) – 40h semanais; e

20 vagas – Professor dos anos finais do ensino fundamental – 20h semanais

As remunerações variam a depender do cargo e da carga horária a ser cumprida. Os valores são 2.143.12 a R$ 5.915,06 e o regime de contratação é estatutário, no qual garante estabilidade ao aprovado.

Provas

As provas do concurso Guanambi BA estão marcadas para 27 de novembro e contará com as seguintes etapas: Fase objetiva e prova de títulos, sendo a primeira de caráter eliminatório e classificatório e a segunda de caráter apenas classificatório, nos turnos matutino e vespertino.

Na etapa objetiva será aplicada prova com 60 questões, de múltipla escolha e conhecimentos específicos ao cargo. Além disso, serão cobradas disciplinas de português, legislação educacional e suas atualizações. As questões terão quatro alternativas, tendo apenas uma como correta.

A validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão.

Conteúdo programático

Veja a seguir alguns conteúdos que serão inseridas no concurso Guanambi BA:

Português: para todos os cargos 1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos; características de textos descritivos, narrativos e dissertativos; discursos direto e indireto; elementos de coesão e coerência. 2. Aspectos semânticos e estilísticos: sentido e emprego dos vocábulos; tempos, modos e aspectos do verbo; uso dos pronomes; metáfora, metonímia, antítese, eufemismo, ironia. 3. Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais em textos; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos. 4. Processos de constituição dos enunciados: coordenação, subordinação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; colocação e ordem de palavras na frase. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação. 6. Funções da linguagem e elementos da comunicação.

Legislação Educacional e suas atualizações para todos os cargos: 1. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90. 2. Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9.394/96. 3. Lei Brasileira de Inclusão – Lei nº 13.146/15. 4. Plano Nacional de Educação – Lei nº 13.005/14. 5. Base Nacional Comum Curricular – 2018. 6. Plano Municipal de Educação. 7. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica disponível em http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf/file 8. Base Municipal Curricular de Guanambi – BMCG. 9. Lei Orgânica do Município atualizada (artigo 111 ao artigo 125).

Para acessar o edital completo assim como todas as informações clique aqui.