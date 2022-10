Concurso Guarda de Niterói RJ: Novo edital tem 150 vagas previstas; veja mais!

O concurso Guarda de Niterói RJ tem novo edital previsto com oferta de 150 vagas. Em recente entrevista, a previsão foi passada pelo diretor de Ensino e Pesquisas da Secretaria de Ordem Pública (Seop), major Francisco Lima Torres.

Apesar da previsão, o quantitativo real só poderá ser concluído após a convocação dos aprovados no certame de 2019. Para compor as turmas do curso de formação estão previstas mais quatro chamadas.

Vagas concurso Guarda de Niterói RJ

Segundo o major: “Passados dois anos, nós prorrogamos o prazo de validade do concurso (até 20 de junho de 2023), mas muita gente não vem, pois passou para outros certames. Em tese, nós teríamos 219 no cadastro de reserva, mas não existe mais (esse quantitativo). De qualquer forma, vamos esgotar todo o cadastro de reserva”.

Com a intenção de compor o quadro de mil agentes, houve a autorização de contratação em um total de 286 postos, contudo, boa parte desses postos foi destinada aos aprovados no concurso mais recente, de acordo com a prefeitura do município, um total de 212.

Mediante os esclarecimentos, a estimativa era que o próximo certame fosse conter um total de 74 vagas. Entretanto, nem todos os aprovados advindo do edital de 2019 assumiram os postos. Sendo assim, o próximo edital pode oferecer um total de 100 vagas.

Contudo, de acordo com o inspetor-adjunto da Guarda Municipal da Prefeitura de Niterói, Paulo Brito, cerca de 50 ou 60 guardas devem se aposentar em 2024, mais um indicativo de aumento das vagas para o próximo edital.

Paulo ainda informou sobre uma previsão da liberação do edital, podendo ser liberado entre março e abril de 2023. As provas estão previstas para acontecer entre setembro e outubro de 2023. O objetivo para o prazo é que os candidatos possam ter um tempo maior de estudo e dedicação ao edital.

Requisitos para o cargo

De acordo o último edital do concurso Guarda de Niterói RJ, a escolaridade mínima exigida é nível médio, altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,70m para homens.

Não trouxe limite de idade, apenas idade mínima de 18 anos. Vale lembrar que outro requisito muito comum em concursos para guardas municipais é a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria “B”. No entanto, o último edital, portanto, publicado em Niterói não trouxe tal exigência. Porém, os interessados devem ficar atentos a essa possibilidade neste próximo certame.

Quando aconteceu o último edital?

O último certame aconteceu em 2019. Na ocasião, foram ofertadas 142 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. A remuneração inicial na classe inicial foi de R$2.881,27, sendo composto pelos seguintes benefícios:

vencimento base;

gratificação de risco de vida e por regime especial de trabalho;

auxílio-alimentação de R$185; e

auxílio-transporte de R$196.

A banca responsável pelo exame foi a Selecon. As provas objetivas tiveram 100 questões divididas entre conhecimentos básicos e específicos.