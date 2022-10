Concurso Guarda Municipal Diadema SP libera edital com 100 vagas; veja!

A Prefeitura de Diadema, São Paulo, anuncia edital para o concurso Guarda Municipal Diadema SP. Há um total de 100 vagas, sendo que 50 para homens e a outra metade para mulheres.

Os interessados deverão se inscrever pelo site do Instituto Pensato, banca organizadora, até 20 de novembro. A taxa de inscrição é R$ 39,90.

Vagas concurso Guarda Municipal Diadema SP

As vagas são em um total de 100 e exige ensino médio completo. Além disso, os interessados deverão cumprir os seguintes requisitos:

Altura mínima de 1,68m para homens e 1,60m para mulheres, idade máxima de 35 anos, 11 meses e 29 dias até a data de inscrição.

É necessário também ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A ou C, há mais de dois anos, estando apto(a) a dirigir e sem restrição para atividade remunerada.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. A remuneração inicial é composta de vencimento básico de R$2.099,76 mais 30% do GRVEAGCM, referente à gratificação por risco de vida pelo exercício de atividade de guarda civil municipal. O total fica R$2.729,67.

No que se refere às novas contratações, Benedito Mariano, secretário municipal de Segurança Cidadã disse: “É muito importante reforçar a presença feminina na GCM. Pela primeira vez, a Prefeitura promove um concurso com igualdade de gênero com o mesmo número de vagas para homens e mulheres”

Como serão as provas?

As provas objetivas do concurso Guarda Municipal Diadema SP estão marcadas para 11 de dezembro, juntamente com a etapa discursiva. As outras fases são as seguintes:

Teste de aptidão física (TAF): 29 de janeiro de 2023;

Exame psicológico: 6 a 11 de março de 2023;

Exame toxicológico: 27 de março a 1º de abril de 2023;

Exames médicos: 10 de abril a 5 de maio de 2023;

Convocação para matrículas ao Curso de Formação: 10 de maio de 2023.

Vale lembrar que a fase objetiva vai contar com aplicação de 40 questões divididas ente as seguintes disciplinas:

Dez de Português, dez de Matemática e 20 de Conhecimentos Específicos.

Por sua vez, a fase discursiva vai contar com uma redação em formato de texto dissertativo. É importante lembrar que no TAF serão cobrados os exercícios de: flexo-extensão de cotovelos, abdominal, corrida de 50 metros e corrida em 12 minutos.

O prazo de validade do certame é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão.

Clique aqui e acesse o edital completo.