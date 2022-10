Concurso Iema ES avança mais uma fase; edital iminente!

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema ES) anuncia mais uma fase rumo ao concurso Iema ES. Com isso, tudo indica que o edital está mais próximo do que se pensa.

O início do processo de escolha da banca foi anunciada nesta sexta-feira, 28 de outubro. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado.

Há uma expectativa e uma estimativa para que a banca seja escolhida. Contudo, segundo o documento, não há data prevista para conclusão do processo licitatório.

O concurso Iema ES já tem comissão formada desde 2021. O grupo é responsável por realizar a escolha a banca e todos os trâmites do exame, juntamente com a empresa que será escolhida. Essa, por sua vez, vai receber as inscrições do exame.

Os nomes que compõem a comissão são:

Jacqueline Miceli Chicralla;

Claudia Coutinho Freitas Loureiro;

Catarina Dalvi Boina – NF 2618893; e

Iris Teixeira Bortolotti – NF 3002349.

O exame vai ofertar vagas para provimento imediato e formação de cadastro reserva. Além disso, as oportunidades serão para nível médio, técnico e superior.

Vagas concurso Iema ES

Foram autorizadas um total de 60 vagas. O governador do Estado, Renato Casagrande, deu o aval por meio das redes sociais. “Autorizei a abertura de concurso público para preenchimento de 60 vagas no IEMA. Isso significa mais agilidade e qualidade no atendimento à população capixaba e demonstra nosso compromisso com o Instituto, que há 14 anos, não recebe recomposição do quadro funcional“, afirmou Renato.

As vagas do concurso Iema ES serão para compor as seguintes áreas: Ciências Sociais, Agronomia, Engenharia Ambiental, Engenharia de Minas, Engenharia Geológica, Engenharia Mecânica, Geologia, Oceanografia. Além de Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Florestal, Ciências Biológicas, Zootecnia, Medicina Veterinária, Assistência Social, Psicologia, Engenharia Produção, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Ciências da Computação e Ciências Econômicas.

Os ganhos iniciais variam a depender de cada cargo, sendo de R$1.889,72 até R$5.416,56, mais R$300 de auxílio alimentação.

Já o presidente do Iema, Alaimar Fiuza, falou sobre a intenção do exame é compor o percentual de 25%. “Este concurso é fundamental na recomposição de cerca de 25% do nosso quadro e para a oxigenação, combinando experiência dos servidores atuais com a energia dos novos servidores”, afirmou Fiuza.