Concurso IFFluminense avança mais uma etapa; confira detalhes

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFFluminense), Rio de Janeiro, anunciou mais uma etapa rumo ao edital do concurso IFFluminense. As vagas são para preenchimento dos cargos de professores do ensino básico, técnico e tecnológico.

Os organizadores anunciaram o Instituto AOCP como organizador do certame. Com isso, tudo indica que o edital será liberado em breve. Vale lembrar que a dispensa de licitação foi divulgada nesta segunda-feira, 03.

Sendo assim, a banca será responsável por receber as inscrições, assim como aplicação das etapas do certame, assim como fases objetivas e demais etapas, se houver.

Com isso, após a escolha da banca, será realizada a assinatura do contrato, a finalização do cronograma, até a liberação do edital de fato.

Apesar de não ter confirmado o quantitativo de vagas e áreas que serão contempladas pelo concurso. As remunerações variam de acordo com especialização. Veja:

Graduação : R$4.472,64;

: R$4.472,64; Aperfeiçoamento : R$4.919,90;

: R$4.919,90; Especialização : R$5.367,17;

: R$5.367,17; Mestrado : R$6.708,96;

: R$6.708,96; Doutorado: R$9.616,18.

Além dos ganhos iniciais, os servidores aprovados receberão outros benefícios como: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, saúde complementar e outros, de acordo com a legislação em vigor.

Quando aconteceu o último concurso IFFluminense?

O último edital aconteceu em 2018 e foram ofertadas um total de 32 vagas em diversas áreas. Confira cargos:

Área Vagas Administração 3 Agroecologia 1 Artes/Música 2 Artes/ teatro 2 Biologia 1 Edificações 2 Educação 3 Educação Física 1 Eletrotécnica 2 Engenharia 1 Engenharia da Computação 2 Ensino/Tecnologia 1 Física 2 Gestão e Negócios 1 Letras – Espanhol 1 Matemática 2 Química I 3 Topografia 1

Além de questões objetivas, os candidatos foram avaliados por meio do desempenho didático e de títulos. Ao todo foram 50 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Conhecimentos Educacionais e 30 de Conhecimentos Específicos.

Os aprovados puderam trabalhar nas seguintes áreas: Bom Jesus do Itabapoana; Cabo Frio; Cambuci; Campos Centro; Campos Guarus; Itaboraí; Itaperuna; Macaé; Maricá; Quissamã; Campos dos Goytacazes; São João da Barra e Santo Antônio de Pádua