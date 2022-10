Concurso IMA MG avança mais uma etapa! Quem pode se inscrever?

O Instituto Mineiro de Agropecuária de Minas Gerais (IMA-MG) anuncia que houve mais um avanço em prol do concurso IMA MG. Com isso, o edital pode sair a qualquer momento.

Foi anunciado no Diário Oficial, nesta quinta-feira, 20 de outubro, que começou a escolha da banca organizadora. O pregão eletrônico vai acontecer dia 07 de novembro. Após a escolha da empresa, a comissão organizadora poderá juntamente com a banca criar o cronograma e depois permitir a liberação do edital.

Vagas concurso IMA MG

Estima-se que o certame ofereça 142 vagas, divididas entre 107 para nível superior e 25 para formação de nível médio. Os ganhos iniciais podem variar de R$ 1.320,70 a R$ 2.983,31.

O cargo de nível médio é assistente de gestão de defesa agropecuária. Já para nível superior, os interessados poderão se inscrever para os cargos de:

fiscal assistente agropecuário especialidade de técnico agrícola ou agropecuária – 9 vagas, com R$ 1.320,70

fiscal agropecuário – 98 nas áreas de engenheiro agrônomo e médico veterinário

Como serão realizadas as provas?

As provas do concurso IMA MG vão contar com 50 questões. De acordo com o projeto básico, as disciplinas que serão cobradas são as seguintes:

Para assistente de gestão:

língua portuguesa – 10 questões

noções de direito administrativo, direito constitucional e ética pública – 5

noções de informática – 8

conhecimentos específicos – 20

raciocínio lógico – 7

Para fiscal agropecuário para técnico e engenheiro:

língua portuguesa – 10 questões

noções de direito administrativo, direito constitucional e ética pública – 5

noções de informática – 5

legislação e conhecimentos específicos – 30

Por sua vez, para o cargo de fiscal agropecuário na área de veterinária:

língua portuguesa – 10 questões

noções de direito administrativo, direito constitucional e ética pública – 5

noções de informática – 5

legislação e conhecimentos específicos – 30, sendo 20 para a área de opção

A última seleção aconteceu em 2021 e na ocasião foram ofertadas um total de 24 vagas para provimento temporário. Vale lembrar que as oportunidades foram para ensino superior e organizada pelo próprio órgão em questão.

As vagas foram para os seguintes cargos:

médico veterinário -18 vagas

fiscal agropecuário – engenheiro agrônomo 6