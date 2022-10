Concurso INSS: Até quando devo pagar minha taxa de inscrição?

Os candidatos do novo Concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) têm até o próximo dia 21 de outubro para pagar a taxa de inscrição do certame. O valor do boleto é de R$ 85.

O período de inscrição já se encerrou, mas apenas com o pagamento do valor ela se efetivará.

Além disso, os candidatos que solicitaram isenção da taxa de inscrição também devem se atentar ao cronograma do edital.

Assim, a consulta sobre o pedido de isenção já está disponível desde o último dia 11 de outubro, no portal oficial do Cebraspe. Isto é, a banca examinadora do certame. A relação final sairá no dia 19 de outubro.

Entenda melhor como está o Concurso INSS.

Inscrições acabaram em 04 de outubro

As inscrições do Concurso INSS já se encerraram, contudo, até o momento, a banca e o INSS ainda não divulgaram uma parcial da quantidade de candidatos. A publicação do edital de convocação para as provas deverá sair no dia 16 de novembro.

O documento, portanto, contará com diversas informações importantes. Isto é, como os locais de aplicação e horário dos exames, que serão no dia 27 de novembro, em todo o território nacional.

Além disso, em razão do alto número de inscrições, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) optou por prorrogar o período. Desse modo, aqueles interessados em participar do concurso tiveram até o último 04 de outubro para garantir suas inscrições.

Apesar da extensão das inscrições, a data de aplicação dos exames se manteve a mesma, dia 27 de novembro. Assim, os candidatos ainda possuem mais de um mês para se preparar para a seleção.

Como serão as etapas do certame?

O Concurso INSS conta com mil vagas para a carreira de técnico do seguro social. A remuneração inicial paga será de R$ 5.905,79, para uma carga horária de 40 horas semanais.

Ademais, todas as contratações serão através do regime estatutário, que fornece estabilidade ao servidor público.

Todos os participantes do novo certame, então, passarão por uma prova objetiva. Então, em caso de aprovação, a próxima etapa será um curso de formação.

A prova objetiva do concurso da instituição terá 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.

Nesse sentido, na parte de conhecimentos gerais os candidatos deverão responder perguntas sobre:

Língua Portuguesa;

Ética no Serviço Público;

Noções de Direito Constitucional e Administrativo;

Raciocínio Lógico; e Noções de Informática.

Concurso do INSS pode convocar 3 mil candidatos

De acordo com edital, poderão realizar a matrícula no curso de formação todos aqueles candidatos que estiverem dentro do número de vagas de ingresso imediato do Concurso INSS.

No entanto, de acordo com o anexo VII do edital, até 3.373 candidatos possuem chances de se classificarem no concurso. Destes, serão, pelo menos, 2.487 vagas para a ampla concorrência.

Está quantia tem limite de acordo com o Decreto 9.739 de 2019, que conta com todas as normas para concursos públicos do Poder Executivo Federal.

O curso de formação será nas cidades de:

Rio de Janeiro (RJ)

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Brasília (DF)

Florianópolis (SC)

Fortaleza (CE)

João Pessoa (PB)

Manaus (AM)

São Paulo (SP)

Para obter a aprovação na última etapa do certame, então, o candidato deverá alcançar notas satisfatórias nas provas do curso. Durante a etapa, o candidato terá acesso a auxílio financeiro referente a 50% do valor do salário inicial para o cargo.

Ademais, segundo o atual presidente do INSS, a expectativa é que o resultado das provas objetivas do Concurso INSS saia ainda durante este ano de 2022. Dessa forma, o curso de formação poderá se iniciar em fevereiro do próximo ano.

“Prova dia 27, resultado final em 2022, janeiro convocação para o curso, final de fevereiro e começo de março a ambientação dos servidores (já nomeados)”, detalhou Guilherme Serrano.

Concurso INSS terá curso de formação

Após a prova objetiva do Concurso INSS, os candidatos devem se preparar para a próxima etapa seletiva. Isto é, um curso de formação para o cargo de técnico do seguro social.

Nesse sentido, é interessante lembrar que esta será a primeira vez que acontecerá um curso de formação para cargos técnicos, ou seja, que possuem como requisito o ensino médio completo.

De acordo com o atual presidente do INSS, Guilherme Serrano, a aplicação da nova etapa foi uma exigência do Ministério do Trabalho e Previdência. Assim, o objetivo será buscar uma maior qualificação para os servidores que irão entrar na instituição.

“A atividade de reconhecimento do direito previdenciário é complexa, mexe com a vida das pessoas. Além disso, a legislação previdenciária mudou também, então é preciso ter pessoas altamente qualificadas para conseguir desenvolver o trabalho com a qualidade que se necessita”, pontuou o presidente do INSS.

Como será a etapa?

Primeiramente, é importante lembrar que, após a convocação dos candidatos, a fim de se matricular no curso de formação é necessário apresentar a seguinte documentação:



Comprovação do requisito, por meio da apresentação de certificado de conclusão do nível médio ou curso técnico equivalente, ou declaração dada por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. Este documento, portanto, deve indicar que o candidato possui todas as condições de terminar o critério de escolaridade até o último dia do curso de formação;

Documento de identidade;

Título de eleitor com comprovante de votação na última eleição;

CPF;

Comprovante de quitação com as obrigações militares, o caso de candidatos do sexo masculino.

Segundo o edital do Concurso INSS, a previsão é de que a etapa termine dentro de 180 horas. Dessa forma, todo o curso deverá possuir uma duração de entre 30 e 45 dias.

Para se aprovar, o candidato não poderá deixar de realizar sua matrícula, assim como não deverá solicitar o seu desligamento ou se afastar por algum motivo.

Além disso, ainda será necessário obter uma nota final no curso de formação igual ou superior ao número de pontos a ser definido no edital de convocação para essa etapa.

É importante frisar que a nota final no concurso será a soma da primeira etapa com a nota do curso de formação.