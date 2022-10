Concurso INSS: Inscrições para 1.000 vagas terminam nesta segunda (03/10); Até R$5,9 mil

O concurso público do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) recebe até as 18 horas desta segunda-feira, 03 de outubro, as inscrições para o preenchimento de 1.000 vagas. De acordo com o edital da seleção, estão disponíveis um total de 1.000 vagas para o cargo de técnico do seguro social, cujo salário é de R$5.905,79 (por jornada de 40 horas semanais).

A princípio, os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso INSS poderão se inscrever no site da banca organizadora, o Cebraspe. A taxa de inscrição para participar será de R$85, devendo ser paga até o dia 21 de outubro.

O cargo de técnico do seguro social tem a missão de atender ao público, assessorar os superiores hierárquicos em processos administrativos, realizar atividades inerentes a reconhecimento de direitos previdenciários, direitos vinculados a Lei nº 8.742/93 e outros sob a responsabilidade do INSS.

Ademais, conforme o edital do concurso INSS, o profissional da área tem o dever de realizar atividades inerentes à instrução, tramitação e movimentação de processos e documentos; estudos, pesquisas e levantamentos de informações; elaborar minutas de editais, contratos, convênios e demais atos administrativos e normativos do órgão.

Concurso INSS e distribuição das vagas

As oportunidades estão distribuídas nas 97 gerências executivas do instituto localizadas em todo o país (veja aqui as vagas por cidade). Em São Paulo, há 138 postos, oito deles na capital. As demais chances estão distribuídas entre os municípios da Grande São Paulo, Baixada Santista, litoral paulista e interior.

Os locais com mais números de postos nesta seleção em São Paulo são Santos, Jundiaí e Araraquara. Das mil vagas oferecidas, 708 são para ampla concorrência, 90 para pessoas com deficiência e 202 para negros.

As contratações estão previstas apenas para o ano que vem. Quem for aprovado precisa ter certificado de ensino médio ou curso técnico expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação) com conclusão até a data da posse.

Provas acontecem em novembro

Segundo informações do concurso INSS 2022, o edital compreenderá as seguintes etapas, de responsabilidade do Cebraspe:

a) provas objetivas , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; b) curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.

O edital INSS 2022 ainda informa que as provas objetivas, para todos os candidatos, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas à pessoa com deficiência e o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, serão realizadas nas cidades que estão no edital, que corresponderá à Gerência Executiva do INSS a que o candidato concorre.

As provas objetivas do concurso INSS estão marcadas para 27 de novembro de 2022.

Sobre as provas objetivas do edital INSS

O edital do concurso INSS confirma que as provas objetivas terão a duração de 3 horas e 30 minutos, valerão 120,00 pontos e serão constituídas de questões do tipo CERTO ou ERRADO.

Serão dois blocos (conhecimentos básicos e específicos), conforme disposto a seguir:

CONHECIMENTOS BÁSICOS LÍNGUA PORTUGUESA ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO NOÇÕES DE INFORMÁTICA RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Terá reprovação nas provas objetivas e eliminado do concurso INSS em 2022 o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;

b) obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;

c) obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Veja o edital