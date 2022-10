Concurso ISS Jaguariúna tem inscrições abertas! Inicial de R$ 6 mil

A Prefeitura de Jaguariúna, São Paulo, anuncia que o edital do concurso ISS Jaguariúna está com inscrições abertas. Os interessados poderão se inscrever até o dia 29 de novembro pelo portal da banca Vunesp. A taxa de inscrição é R$ 98,80. A isenção pode ser solicitada entre os dias 26 e 27 de outubro.

Vaga concurso ISS Jaguariúna

A vaga ofertada é para Auditor Fiscal Tributário. Para se inscrever no cargo, é preciso ter graduação em direito, ou nas seguintes áreas: Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis ou Gestão Pública.

Os aprovados terão ganhos iniciais de R$ 6.983,10 e tem como base o mês de março/2020. A Prefeitura oferece, ainda, vale alimentação no valor mensal de R$ 250,00 e vale refeição de R$ 20,00 por dia útil trabalhado.

Quando serão as provas?

As provas do concurso ISS Jaguariúna estão programadas para 29 de janeiro de 2023 e terá duração de 4h30min. As disciplinas que serão cobradas na etapa objetiva são:

Conhecimentos gerais Língua portuguesa – 10 Matemática – 10 Noções de informática – 5



Conhecimento específicos – 25 Matemática Financeira Finanças Públicas Direito Civil Direito Penal Direito Tributário Direito Constitucional Direito Administrativo Contabilidade Geral e Avançada Auditoria

25

Já na fase discursiva, os candidatos do concurso ISS Jaguariúna serão submetidos ao total de três questões dissertativas. Para ser habilitado é preciso alcançar um total de 50 pontos.

Atribuições

Os aprovados deverão executar as seguintes funções:

Realizar auditoria nos estabelecimentos prestadores de serviços com incidência de ISS;

Analisar e tomar decisões sobre processos administrativos-fiscais;

Fiscalizar o cumprimento das obrigações referentes aos tributos e contribuições administrados pelo município;

Julgar processos do contencioso administrativo-fiscal;

Elaborar atos administrativos;

Realizar estudos econômico-tributários;

Coordenar os sistemas de informação e administrar as unidades de fiscalização;

Cumprir e fazer cumprir a legislação tributária;

Verificar a exatidão do recolhimento dos tributos, das alterações cadastrais das pessoas físicas e jurídicas;

Lavrar autos de infração por descumprimento da legislação tributária;

Proferir pareceres, manifestações e despachos em expediente administrativo;

Executar outras atividades correlatas ao cargo.