Concurso MG 2022: Prefeitura de Contagem reabre inscrição para agente e analista

Confira oportunidades e salários

A Prefeitura de Contagem anuncia reabertura de mais um concurso MG 2022! O certame estava suspenso desde abril de 2020. As vagas são para analista e agente. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 07 de novembro e 06 de dezembro por meio do site da banca Fundação Cefet Minas.

A taxa depende do cargo, sendo de R$ 70 (agente) e R$ 100 (analista), e efetuar o seu pagamento até a data limite de 7 de dezembro, observado o horário de funcionamento do banco.

Vagas deste concurso MG 2022

Serão oferecidas um total de 20 vagas, sendo quatro para pretos e pardos e duas para pessoas com deficiência. Vale lembrar que o cargo de agente fazendário (15 vagas) requer diploma de conclusão de curso de ensino médio.

O salário inicial é de R$ 1.986,42. Contudo, o posto de analista fazendário (5), a exigência é de nível superior completo. A remuneração inicial é de R$ 3.796,47, acrescido de Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP).

Requisitos para posse do cargo

Para investidura do cargo é necessário cumprir os seguintes requisitos:

Ter sido aprovado e classificado no concurso, na forma estabelecida neste Edital;

Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 12 § 1º da Constituição Federal/88, combinado com o Decreto Federal n. º 70.436/72;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Ter regularidade com as obrigações militares, se do sexo masculino, e com as obrigações eleitorais;

Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

Ter condições de saúde física e mental, compatíveis com o exercício do emprego ou função de acordo com a prévia inspeção médica oficial, admitida a incapacidade física ou mental parcial, conforme regulamentação específica;

Possuir o nível de escolaridade exigido para o desempenho do emprego público

Possuir a habilitação legal para o exercício de profissão regulamentada;

Como serão as provas?

As provas deste concurso MG 2022 estão marcadas para 15 de janeiro de 2023 e as etapas constam com objetiva e discursiva. A etapa objetiva vai contar com as seguintes disciplinas:

língua portuguesa;

matemática e lógica;

sistemas e tecnologias de informação;

noções de direito (administrativo, constitucional e/ou penal);

ética na administração pública;

direito tributário;

legislação tributária do município;

contabilidade geral e pública; e/ou

conhecimentos gerais sobre o município.

Contudo, a etapa discursiva consistirá de uma redação para o cargo de agente fazendário e de duas questões discursiva para analista fazendário.