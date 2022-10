Concurso MG 2022: Prefeitura de Sete Lagoas abre vagas para nível médio e superior

Confira detalhes sobre as oportunidades

Mais um concurso MG 2022. Dessa vez, a prefeitura de Sete Lagoas anuncia edital para nível médio e superior. Os interessados devem realizar a inscrição pelo portal da Gestão de Concursos do dia 26 de dezembro do dia 24 de janeiro. A taxa de inscrição varia a depender do cargo, sendo de R$ 50 para nível médio e R$ 70 para superior.

A taxa de isenção poderá ser solicitada do dia 26 de dezembro até 30 do mesmo mês. Os grupos que poderão solicitar a isenção são os que tiverem em condição de hipossuficiência financeira e inscritos no Cadastro Único do Governo Federal – CadUnico.

Vagas concurso MG 2022

Ao todo são duas vagas mais formação de cadastro reserva. As oportunidades são divididas da seguinte forma:

Agente de Fiscalização – Fiscal Sanitário (1) – Exige ensino médio completo. Salário será de R$ 1.512,56, por jornada de trabalho de 40 horas por semana;

Técnico de Nível Superior – Agente Sanitário (1) – Exige curso superior na área da saúde ou qualquer curso superior com especialização relacionado na área da saúde. Salário será de R$ 2.717,63, também por regime de trabalho de 40 horas semanais.

Como acontecerão as provas?

O concurso MG 2022 de Sete Lagoas na fase objetiva vai acontecer no dia 26 de fevereiro de 2023. Além da etapa objetiva de caráter eliminatório e classificatório, a seleção ainda vai contar com prova de títulos para os cargos de nível superior.

A aplicação da Prova Objetiva será realizada no Município de Sete Lagoas MG, sendo a duração de 03 horas para todos os cargos. Vale lembrar que as provas para os cargos de Nível Médio Completo serão realizadas no turno A e as provas para os cargos de Nível Superior serão realizadas no turno B.

As provas serão realizadas em 2 (dois) turnos distintos. Contudo, a confirmação da data de realização da prova poderá ser consultada pelo próprio candidato a partir do dia 16 de fevereiro de 2023 no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI).

Clique aqui e acesse o edital completo.