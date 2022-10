Concurso MP AC: Quando o novo edital será liberado?

O Ministério Público do Acre (MP-AC) anuncia que foi liberado um novo concurso MP AC. O anúncio foi feito na última segunda-feira, 24 de outubro, pelo procurador-geral da justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, durante evento em homenagem ao servidor público.

Por mais que ainda seja cedo para determinar quantitativo de vagas, assim como cargos, Danilo deixou claro que há recursos orçamentários para realização do certame, o que indica que a seleção não vai demorar.

Mediante as declarações, tudo indica que logo deverá ser anunciada a autorização formal, com isso, haverá a constituição da comissão responsável pelo levantamento de cargos. Vale lembrar que o grupo também fica responsável por realizar a escolha da banca. A empresa vai receber as inscrições e conduzir as etapas do exame.

Com isso, após a assinatura do contrato com a banca organizadora é que pode ser declarado uma provável data para liberação do edital do concurso MP AC e dos demais trâmites. É importante destacar que antes do documento é preciso que seja estabelecido um cronograma prévio.

Além da confirmação do concurso, o procurador-geral ainda falou sobre reajuste e outras melhorias para os servidores: “A ideia é que nós possamos trabalhar uma carreira atrativa e que estimule quem se dedica e quem tem esse espirito de mudança e de compromisso com o MPAC. O objetivo é que a pessoa que demonstra esse compromisso, ama o que faz e traz resultados para o Ministério Público seja reconhecida pelo que está fazendo”.

Quando foi o último concurso MP AC?

O último edital aconteceu em 2012. Na ocasião foram oferecidas 200 vagas para analistas, com exigência de nível superior, sendo 150 para preenchimento imediato e 50 para formar cadastro reserva de pessoal. Já a banca organizadora foi a FMP Concursos.

A fase objetiva do concurso MP AC contou com 80 questões distribuídas nas seguintes disciplinas:

língua portuguesa – 22 questões

legislação -13 questões

matemática/raciocínio lógico – sete questões

informática – oito questões

conhecimentos específicos – 30 questões