Concurso MP MG: Edital retificado; confira todas as mudanças!

O Ministério Público de Minas Gerais (MP MG) anuncia que o edital do concurso MP MG foi retificado. As mudanças envolveram requisitos e conteúdos de alguns cargos.

As informações foram publicadas no Diário do Ministério Público neste sábado, 29 de outubro. Confira a seguir a lista de mudanças, segundo o edital.

Qualificação exigida para o cargo/especialidade de Analista do Ministério Público – Administração Pública ; Qualificação exigida para o cargo/especialidade de Analista do Ministério Público – Design Gráfico ;

; Qualificação exigida para o cargo/especialidade de Analista do Ministério Público – ; Qualificação exigida para o cargo/especialidade de Analista do Ministério Público – Engenharia de Segurança do Trabalho; Conteúdo programático de “Noções de Direito – Direito Administrativo” do cargo/especialidade de Oficial do Ministério Público – Serviços Diversos ;

Conteúdo programático de “Noções de Direito – Direito Administrativo” do cargo/especialidade de Oficial do Ministério Público – ; Conteúdo programático de “Legislação Estadual e Institucional” do cargo/especialidade de Oficial do Ministério Público – Serviços Diversos; Conteúdo programático de “Conhecimentos Gerais” – Noções de Direito – Direito Administrativo” dos cargos de Analista do Ministério Público ;

; Suprimido o tópico “Decreto distrital nº 39.272/2018” do conteúdo programático de “Conhecimentos Específicos” do cargo/especialidade de Analista do Ministério Público – Arquitetura ; Retificado o conteúdo programático da prova de “Conhecimentos Específicos” do cargo/especialidade de Analista do Ministério Público – Design Gráfico;

; Retificado o da prova de “Conhecimentos Específicos” do cargo/especialidade de Analista do Ministério Público – Design Gráfico; Retificadas as atribuições para o cargo/especialidade de Analista do Ministério Público – Design Gráfico; Retificadas as atribuições para o cargo/especialidade de Analista do Ministério Público – Jornalismo , e

para o cargo/especialidade de Analista do Ministério Público – Design Gráfico; Retificadas as atribuições para o cargo/especialidade de Analista do Ministério Público – , e Retificadas as atribuições para o cargo/especialidade de Analista do Ministério Público – Relações Públicas.

Como se inscrever no concurso MP MG

Os interessados deverão se inscrever entre 01 de novembro e 05 de dezembro pelo site do Instituto Consulplan, banca organizadora do certame. O valor da inscrição depende de cada cargo, sendo de:

R$ 90,00 (Médio); e

R$ 100,00 (Superior).

Ao todo serão oferecidas 101 vagas no concurso MP MG. As remunerações variam a depender do cargo. A carreira para nível médio oferece remuneração de R$ 4.075,84, já os cargos que exigem nível superior oferecem remuneração de R$ 6.279,14.

Provas

O concurso MP MG terá um total de duas fases. A etapa objetiva e redação, ambas marcadas para 15 de janeiro de 2023. Os candidatos terão um total de 4h30 para realização do exame.

As provas serão aplicadas nos seguintes municípios: Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia, todas localizadas no Estado de Minas Gerais.

Clique aqui para acessar o edital completo.