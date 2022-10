Concurso MP RR: Quando o edital será publicado?

O Ministério Público de Roraima (MP-RR) prepara a contratação de novos profissionais por meio do concurso MP RR. Na próxima sexta, 07 de outubro, a comissão organizadora vai se reunir para analisar a minuta do edital.

Durante o processo serão tanto o cronograma proposto quanto demais pontos. Diante disso, se for aprovado, o edital será publicado em breve.

De acordo com o Conselho Superior do Ministério Público de Roraima (CSMP), o certame terá um total de sete vagas para promotores de justiça. Como requisito, os interessados precisam ter Bacharelado em Direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica, após a obtenção do Bacharelado.

Todas as etapas vão acontecer na capital de Roraima, Boa Vista. A remuneração para o cargo é de R$28.724,40.

Quando aconteceu o último concurso MP RR?

O último edital foi liberado em 2017. Na ocasião, foram ofertadas quatro vagas mais formação de cadastro reserva. A avaliação aconteceu mediante oito etapas. Sendo elas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; Inscrição definitiva e sindicância, de caráter eliminatório; Avaliação psicológica, de caráter eliminatório; Entrevista, de caráter habilitatório; Prova Oral, de caráter eliminatório; Prova de Tribuna, de caráter classificatório; e Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.

Na etapa objetiva, primeira fase do concurso MP RR, os candidatos foram avaliados mediante as seguintes disciplinas:

Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal,

Direito Processual Penal, Direito Tributário, Direito da Criança e do Adolescente, Direito do Consumidor; Direito Eleitoral, Direito Ambiental, Direito Agrário, Direito Empresarial, Legislação Extravagante, Legislação do Ministério Público, Língua Portuguesa

Por sua vez, na etapa discursiva, os candidatos precisaram elaborar uma peça processual de natureza penal, além de responder a três questões dissertativas.

Concurso em andamento para técnicos e analistas

Em agosto de 2022, o edital de um concurso MP RR foi lançado visando o preenchimento de vagas para os cargos de técnico e analista. Ao todo foram disponibilizados 33 vagas exigindo nível médio e superior. As remunerações chegam a R$9,2 mil. Confira a lista dos cargos oferecidos:

Técnico do MP RR – nível médio:

Apoio Técnico-administrativo: 20 vagas;

Tecnologia da Informação: 5 vagas.

Para a área, os ganhos iniciais serão de R$4.628,76.

Analista do MP RR – nível superior:

Arquiteto: 1 vaga;

Assistente social: 2 vagas;

Engenheiro civil: 1 vaga;

Pedagogo: 1 vaga;

Psicólogo: 2 vagas;

Desenvolvimento de Sistemas/Suporte e Infraestrutura/Segurança da Informação: 1 vaga.

As remunerações iniciais chegarão a R$9.257,37.

As provas estão marcadas para 23 de outubro e dividida de acordo com os turnos:

Manhã: Analista do MP RR;

Tarde: Técnico do MP RR