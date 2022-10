Concurso PC CE: Edital liberado! Confira nova informações

A Polícia Civil do Ceará( PC-CE) pode ter novo edital do concurso PC CE liberado a qualquer momento. Elmano de Freitas, governador eleito no estado, esclareceu detalhes sobre a necessidade de lançar novos editais em prol da segurança pública do estado.

Inicialmente, afirmou que vai convocar os 672 aprovados do último concurso e deixou claro que tem um novo edital em mente.

O governador eleito ainda afirmou que vai cumprir a promessa feita aos delegados sobre a realização de um novo concurso. “Eu tenho concursados da Saúde para chamar, concursados da Polícia Civil para chamar, então a primeira medida é chamar os concursados que foram aprovados”, afirmou Elmano.

O político ainda informou que mesmo com as contratações pretende manter o estado em equilíbrio fiscal. Vale lembrar que Elmano recebeu um total 2.647.160 mil votos válidos, representando 53,69% votos, contra 1.585.646 (32,16%) votos do segundo candidato, Capitão Wagner (União).

O governador eleito assume o lugar de Izolda Cela, a atual governadora que ocupou o posto após o ex-governador Camilo Santana deixar o cargo para concorrer ao Senado.

Quando aconteceu o último concurso PC CE?

O último edital foi liberado em 2021. Na ocasião foram liberadas 1500 vagas, desse quantitativo, 500 foram para provimento imediato e 1000 para formação de cadastro reserva.

As carreiras foram para escrivão e investigador. A escolaridade exigida foi nível superior, além disso, era preciso apresentar CNH de categoria B. O cargo esperado para o próximo certame é para delegado, já que houve a promessa por parte do governador.

Quais atribuições do delegado

O cargo exige que o aprovado exerça as seguintes funções:

Requisitar perícias,

Requisitar informações,

Requisitar documentos e dados que interessem à apuração dos fatos,

Requerer ao juiz interceptação telefônica e captações ambientais,

Representar pela prisão preventiva e temporária,

Representar pelo sequestro de bens oriundos de infrações penai