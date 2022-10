Concurso PGE SE tem edital autorizado! Veja mais informações

A Procuradoria Geral do Estado de Sergipe (PGE SE) autoriza mais um edital para o concurso PGE SE. O governador do estado informou que as vagas visam o preenchimento do cargo de procurador, que tem nível superior como um dos requisitos.

Belivaldo Chagas, governador de Sergipe, fez as declarações por meio das redes sociais, no qual também informou a vacância e anunciou a possibilidade de aumentar o quantitativo de vagas.

Segundo o político, serão cinco vagas iniciais. “Este é mais um avanço que conseguimos na política de valorização dos serviços públicos e fortalecimento das carreiras do nosso Estado, fruto do equilíbrio fiscal que alcançamos nas contas e que fazem Sergipe avançar em todas as áreas”.

O político em exercício não esteve entre os nomes dos que disputaram as eleições 2022, por estar no segundo mandato.

Vagas concurso PGE SE

De acordo com Belivaldo, o órgão PGE de Sergipe conta com 70 cargos previstos, sendo que 65 procuradores efetivos. Sendo assim, todas as vagas serão inseridas neste próximo edital. ” (…) competindo-lhe a consultoria e assessoria jurídica consultiva e representação judicial do Estado de Sergipe em todas instâncias.”

Confira mais detalhes sobre o último edital do concurso PGE SE.

Quando aconteceu o último concurso?

O último edital do concurso PGE SE para o cargo do PGE em Sergipe aconteceu em 2017. A Cebraspe foi a banca responsável e na ocasião também foram oferecidas um total de cinco vagas. Os inscritos foram avaliados mediante as seguintes fases:

Prova objetiva P1, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva P2 e P3, de caráter eliminatório e classificatório; e

Avaliação de títulos P4, de caráter classificatório

Na época, a jornada de trabalho foi de 30 horas semanais com remunerações de R$15.715,51. Vale lembrar que para concorrer ao cargo é necessário ter graduação em Direito, além de registro na Ordem de Advogados do Brasil – OAB.