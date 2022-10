Concurso PM BA: Edital liberado; 140 vagas; inscreva-se!

A Polícia Militar da Bahia (PM BA) anuncia novo concurso PM BA. Ao todo são 140 vagas, sendo que 100 para própria PM e 40 para Corpo de Bombeiros. Os interessados devem se inscrever pela página da Uneb, banca responsável pelo concurso, do dia 04 de novembro até 04 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150 e poderá ser paga até 05 de dezembro de 2022.

Vagas concurso PM BA

Ao todo serão 140 vagas, 40 para bombeiros e 100 para PM propriamente dita. A escolaridade é nível médio, além disso, requisitos como altura e idade são alguns podem que devem ser levados em consideração.

A faixa etária é de 18 a 30 anos até o último dia de inscrições, altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres e carteira de habilitação a partir da categoria “B”.

Os ganhos iniciais dependem da situação do profissional, sendo de de R$ 2.431,41 no primeiro ano de curso, R$ 2.836,65 no segundo ano e R$ 3.241,89 no terceiro ano. As inscrições serão recebidas no período de 4 de novembro a 4 de dezembro.

Como serão as provas?

As provas do concurso PM BA estão marcadas para 08 de Janeiro de 2023. Os candidatos terão cinco horas para realizar o total de 80 questões. O quantitativo de questões do certame de acordo com as disciplinas:

língua portuguesa – 20 questões

língua inglesa – 5 questões

ciências humanas – 20 questões

matemática – 10 questões

informática – 5 questões

direito – 20 questões

Já para bombeiros, os candidatos devem realizar as seguintes questões de acordo com as vagas:

língua portuguesa – 20 questões

língua inglesa – 10 questões

ciências humanas e naturais – 20 questões

matemática – 15 questões

informática – 5 questões

direito – 10 questões

Os candidatos ainda serão submetidos a uma redação de caráter dissertativo. O certame vai contar com duas etapas. Confira:

1ª Etapa – Prova de Conhecimentos, de natureza eliminatória e classificatória,

composta de duas partes:

a) Provas Objetivas – constituída de 80 questões aplicada para todos os candidatos inscritos.

composta de duas partes: a) Provas Objetivas – constituída de 80 questões aplicada para todos os candidatos inscritos. b) Prova Discursiva (Redação) – aplicada a todos os candidatos, sendo avaliada apenas as Redações dos candidatos com pontuação igual ou superior a 60 pontos obtidos no total de pontos da Prova Objetiva dentro da proporção estabelecida no Edital. 2ª Etapa – Constituída de: Avaliação Psicológica; Avaliação Física; Exame Médico/

Odontológico, Investigação Social, Exame Documental; e ainda o Teste de Habilidade Específica, para o CFOBM