Concurso PM DF avança mais uma etapa e edital pode ser liberado em breve!

A Polícia Militar do Distrito Federal (PM DF) anuncia mais uma etapa rumo ao concurso PM DF. Isso porque, o processo de escolha da banca será iniciado, o que garante que o edital poderá ser divulgado a qualquer momento.

A abertura das propostas se inicia nesta quarta-feira, 26 de outubro. A iniciativa foi informada no Diário Oficial do Distrito Federal. É importante lembrar que essa etapa foI retomada, após realizações de correções necessárias no termo de referência.

Sendo assim, é importante lembrar que o processo estava paralisado desde agosto, quando era aguardado o resultado. Neste período o processo foi interrompido. Fica a expectativa para que, nas próxima semanas, o nome da banca organizadora seja revelado oficialmente.

Vagas concurso PM DF

Foram autorizadas um total de 2.146 vagas. O governador Ibaneis Rocha deu aval também para outros certames. Sendo assim, para o concurso PM DF de oficiais, o aval visa o preenchimento de 46 vagas, com provimento previsto para a partir de janeiro de 2023.

Já para o concurso PM DF de soldado, a autorização visa o preenchimento de 2.100 vagas, cuja previsão de ingresso é a partir de setembro de 2023.

O certame já tem grupo de comissão determinado, Os nomes escolhidos foram:

Roberto Lobato Marques – TC QOPM;

Marlos Endrigo Baraldini Silva – MAJ QOPM; e

Tiago Gomes da Silva – CAP QOPM.

Quais são os requisitos?

Para ocupar o cargo, além da aprovação no certame, é preciso cumprir os seguintes requisitos: Idade entre 18 e 30 anos e Carteira de Habilitação na categoria B. Além disso, era necessário ter altura mínima de 1m65 (homens) e 1m60 (mulheres).

Provas

Além da fase objetiva, o concurso conta com mais quatro etapas. Veja a seguir a lista de fases necessárias do certame:

teste de aptidão física (TAF), de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada;

teste de aptidão física (TAF), de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada; 3ª Etapa – avaliação dos exames médicos, de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada;

avaliação dos exames médicos, de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada; 4ª Etapa – avaliação dos exames psicológicos, de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada; e

avaliação dos exames psicológicos, de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada; e 5ª Etapa – sindicância da vida pregressa e investigação social, de caráter unicamente eliminatório, a serem realizadas pela PMDF.

A etapa objetiva do concurso PM DF é de habilidades e conhecimentos, processo eliminatório e classificatório, e conta também com a fase discursiva (redação em Língua Portuguesa), para todos os candidatos.