Concurso PM DF está autorizado! Veja mais novidades

A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) anuncia que o edital do concurso PM DF pode sair mais rápido do que se imagina. Isso porque, foi retomado um dos trâmites importantes para a realização do exame.

Nesta segunda-feira, 24 de agosto, foi publicado no Diário Oficial a decisão do Tribunal de Contas do Estado sobre a retomada da escolha da banca. O processo está em andamento desde a segunda semana de agosto, mais precisamente dia 17.

Vagas concurso PM DF

Ao todo serão ofertadas o equivalente a 2.215 vagas além de formação de cadastro reserva. As oportunidades serão divididas em:

2.100 vagas para soldado;

46 vagas para oficiais da saúde (médicos, dentistas e veterinário) e capelães;

69 vagas para oficiais administrativos.

A escolaridade exigida é nível superior. Levando em conta os requisitos de outros certames similares, a corporação costuma exigir idade de 18 a 30 anos e altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65m para homens. Vale lembrar que o quantitativo de vagas para provimento imediato e formação de cadastro reserva são:

No caso de soldados serão 700 para preenchimento imediato e 1.400 para formar cadastro reserva de pessoal.

Além disso, a remuneração inicial é de R$ 5.245,41 e os aprovados do concurso PM DF ainda contarão com auxílio alimentação de R$ 850.

Como foi o último edital?

O último certame aconteceu tem quatro anos, mais precisamente no ano de 2018. Ao todo foram oferecidas 2.000 vagas de soldados combatentes, sendo 500 são para provimento imediato (427 homens e 73 mulheres) e 1.500 para cadastro reserva (1.280 homens e 220 mulheres). O Instituto Iades foi a banca organizadora.

Além da etapa objetiva e discursiva, os candidatos passaram pelas seguintes fases do concurso PM DF : testes de aptidão física, exames biométricos, avaliações médica/psicológica e sindicância da vida pregressa/investigação social, além de prova prática instrumental.

As disciplinas que estiveram presentes nas etapas iniciais foram as seguintes: língua portuguesa, língua inglesa, matemática/raciocínio lógico, atualidades, legislação aplicável à Polícia Militar do Distrito Federal, criminologia e conhecimentos específicos.