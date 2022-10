Concurso PM PE com 2.580 vagas avança mais uma fase; confira novidades!

A Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE) avança mais uma fase em prol do concurso PM PE. Ao todo serão oferecidas 2.580 oportunidades. Com mais essa etapa vencida tudo indica que o edital será liberado o quanto antes.

A escolha da banca foi iniciada, como por exemplo, Cebraspe, Fundação Getulio Vargas e Universidade de Pernambuco (UPENET). As informações foram repassadas pela deputada estadual Gleide Ângelo.

Atualmente, muito tem se trabalhado em prol da liberação do documento. De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), o espelho do edital está sendo analisado.

A dispensa de licitação será utilizada como forma de reduzir os trâmites do certame para se tratar da escolha da banca. O documento está previsto para ser liberado ainda em 2022.

Vagas concurso PM PE

Vale lembrar que as funções da banca, além de receber as inscrições, será organizar as etapas do exame e viabilizar a realização do processo. O total de vagas será 2.580, sendo dividida entre:

Soldados (praças): 2.400 vagas;

2.400 vagas; Oficiais: 180 vagas.

É importante mencionar que os requisitos, como escolaridade, são diferentes. Para soldado da Polícia Militar de Pernambuco o requisito é ter o ensino médio completo. Assim como Carteira Nacional de Habilitação e altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres.

Já a carreira de oficial, por exemplo, exige graduação em Direito. Os próximos concursos PM PE contarão com ainda um novo requisito de idade, pois a Lei Complementar 498/2022 foi sancionada em julho e aumenta o idade para 30 anos. Contudo, o cargo de oficial médico será de 35 anos.

No estado de Pernambuco outros concursos foram aprovados, como por exemplo, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Científica, totalizando 4.741 vagas.

Quando aconteceu o último edital?

O último edital aconteceu em 2018 e foram oferecidas um total de 580 vagas divididas entre 500 para soldados da Polícia Militar, cargo de nível médio, e 80 para oficiais (sendo 60 para Polícia Militar e 20 para o Corpo de Bombeiros).

Entre os requisitos para concorrer ao cargo, além de ter faixa etária superior a 18 anos, é preciso ter ser habilitado para a condução de veículos automotores e ter altura mínima de 1,65m para homens e altura mínima de 1,60m para mulheres.

Foram aplicadas 60 questões sobre Conhecimentos de Língua Portuguesa (15); Conhecimento de Matemática (10); Conhecimentos de Geografia (10); Conhecimentos de História (10); e Conhecimentos de Direitos e Garantias Fundamentais (15).

Contudo, o cargo de oficiais, o quantitativo das questões foi um total de 70 e os seguintes temas: Linguagens, Códigos e Estatísticas e suas Tecnologias (15), Matemática e suas Tecnologias (15), Ciências da Natureza e suas Tecnologias (20) e Conhecimentos Jurídicos e Legislação Específica (20), além da redação dissertativa.