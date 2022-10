Concurso PM PI convoca mais de mil aprovados; confira!

Governo do Piauí anuncia convocação de mais de mil aprovados no concurso PM PI (Policia Militar do Piauí) para ingresso nos Cursos de Formação de Soldados (CFS) e Oficiais (CFO).

As informações foram divulgadas no Diário Oficial, na última quarta-feira, 26 de outubro. A aula inaugural já tem data. De acordo com o documento, está prevista para 30 de novembro.

O curso de formação é de responsabilidade exclusiva da polícia do Piauí. Essa é uma etapa crucial e de requisito legal e indispensável para carreira.

A governadora do estado, Regina Sousa, autorizou a convocação imediata por meio do Decreto Nº 21.557. Segundo o documento, os convocados que compõem o cadastro reserva, devem realizar as seguintes etapas:

Exame de saúde (médico e odontológico);

Teste de Aptidão Física (TAF);

Avaliação psicológica e investigação social, em até 180 dias.

Entretanto, os candidatos que foram classificados na segunda etapa serão convocado de forma imediata e direcionados para o curso de formação.

Fases concurso PM PI

O curso de formação terá cerca de nove meses de duração. O certame já contou com as seguintes etapas:

provas;

exame de saúde (médico e odontológico);

exame de aptidão física; e

avaliação psicológica;

Atualmente, os candidatos do concurso PM PI estão sendo convocados para o processo de investigação social.

As remunerações iniciais variam a depender do cargo, sendo 3.470,66 (soldado), neste caso, é preciso ter nível médio. Já o cargo de oficial, os ganhos iniciais serão de R$6.170,09, sendo necessário ter nível superior, bacharelado em Direito.

Além da escolaridade, é preciso seguir alguns requisitos, entre eles: altura mínima de 1m60 (homens) e 1m55 (mulheres), além da carteira de habilitação na categoria “AB”.

Com o novo decreto, novas idades para adesão a corporação foram determinadas. De acordo com a Lei liberada em dezembro, as idades para participar do concurso de soldado é de 18 a 35 anos, e, para oficial, entre 21 e 35 anos.