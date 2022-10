Concurso Polícia Penal CE: Quando o edital será liberado?

O concurso Polícia Penal CE (Polícia Penal Ceará) pode ter edital liberado a qualquer momento. Foram autorizadas um total de 600 vagas e a exigência do cargo tem como requisito nível médio.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) iniciou o procedimento para contratação da banca organizadora. A empresa será responsável por receber as inscrições e acompanhar as etapas da seleção.

Entretanto, antes da liberação do edital, a banca juntamente com a comissão vão organizar o cronograma. Sobre a autorização do certame, o secretário de administração penitenciária, Mauro Albuquerque anunciou: “E agora mais uma novidade em primeira mão, a governadora autorizou o concurso para o ano que vem agora (2023), mais 600 e poucos policiais penais, justamente ela com a visão já de segurança pública, pensando em retirar policiais militares que ainda fazem a guarda externa nas guaritas, para poderem fazer nas ruas”.

Quais são as atribuições do concurso Polícia Penal CE?

Os aprovados do concurso realizarão as seguintes funções:

Vigilância, custódia, guarda, escolta, assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais estaduais.

As remunerações, de acordo o Portal da Transparência, um servidor que foi contratado em 2013 recebe o equivalente a R$ 7 mil. Vale lembrar que os salários do profissional leva em conta alguns fatores, como por exemplo:

Vencimento atribuído à referência 1 do Grupo de Atividades de Apoio Administrativo Operacional – ADO, da Carreira de Segurança Penitenciária;

Gratificação de Atividades Especiais e de Risco – GAER;

Adicional Noturno, somente quando o Agente estiver submetido ao plantão no período noturno

Quando aconteceu o último certame?

O último edital aconteceu em 2017 e na ocasião o Instituto AOCP foi o responsável pelo concurso. Ao todo foram disponibilizadas 1000 vagas, sendo divididas entre 150 do sexo feminino e 850 para o sexo masculino.

Além da prova objetiva, os candidatos foram submetidos às seguintes fases:

Inspeção de Saúde que compreendeu exames médico, odontológico e toxicológico (eliminatório);

Avaliação de Capacidade Física (eliminatório);

Avaliação Psicológica (eliminatório);

Investigação Social e Funcional (eliminatório);

Curso de Formação Profissional com duração de 200 horas (classificatório e eliminatório).

Já as provas objetivas contaram com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa – 12 questões;

Noções de Informática – 6 questões;

Noções de Direito – 10 questões;

Direitos Humanos e Cidadania – 10 questões;

Legislação Especial – 10 questões;

Conhecimentos Específicos – 12 questões.