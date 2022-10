Concurso Prefeitura de Ponta Grossa PR libera edital com salários de R$ 10 mil!

A cidade Ponta Grossa, Paraná, liberou o edital do concurso Prefeitura de Ponta Grossa PR com um total de 56 vagas para diversos níveis de escolaridade. Os interessados poderão se inscrever do dia 14 de outubro até 13 de novembro pelo site Concursos Fau.

A taxa de inscrição varia de acordo com a escolaridade e cargos, sendo de R$ 70,00 para nível fundamental (nível prático), R$ 100,00 para níveis médio e técnico e R$ 150,00 para nível superior. Doadores de medula óssea, de sangue, de leite materno e inscritos no Cadastro Único do Governo Federal poderão solicitar isenção entre os dias 17 e 18 de outubro.

Vagas concurso Prefeitura de Ponta Grossa PR

As oportunidades são para nível fundamental, médio/técnico e superior. Confira a seguir a lista com as vagas, o quantitativo, carga horária e remuneração:

Ensino Fundamental + CNH: motorista I (1+CR) e motorista II (1+CR). Os salários iniciais para esses cargos são de R$ 1.115,88 e R$ 1.145,72, respectivamente, para cumprir jornada de trabalhado de 8 horas diárias;

Ensino Médio: Agente de Trânsito I (3); Assistente de Administração II (3); Auxiliar de Farmácia Plantonista (1); Auxiliar de Enfermagem do Trabalho (1); Educador Social Feminino (1); Educador Social Masculino (1); Fiscal Ambiental (1); Guarda Civil Municipal (5); Técnico em Raio X (1); Técnico em Saúde Bucal (2); e Topógrafo (1). A remuneração chega a R$ 2.034,11. Jornada de 8 horas por dia;

Ensino Superior: Assistente Social (2); Auditor Fiscal (1); Contador II (1); Engenheiro Eletricista (1); Jornalista I (1); Médico da Família I (1); Médico da Família II (17); Médico em Segurança do Trabalho I (3); Médico em Segurança do Trabalho II (2); Musicoterapeuta (1); Nutricionista (1); Profissional de Educação Física II (2); Procurador Municipal (1); ou Engenheiro Civil – carreira que paga acima de R$ 10,3 mil, incluindo benefícios.

Quando acontecerão as provas?

As provas objetivas do concurso Prefeitura de Ponta Grossa PR estão programadas para o dia 11 de dezembro. Entretanto, o certame vai contar com outras fases de acordo com o cargo. Além da etapa objetiva, a seleção vai aplicar as seguintes avaliações:

Prova discursiva , de caráter eliminatório e classificatório, apenas para o cargo de Procurador Municipal;

, de caráter eliminatório e classificatório, apenas para o cargo de Procurador Municipal; Prova de títulos , de caráter classificatório apenas, para todos os cargos de nível superior;

, de caráter classificatório apenas, para todos os cargos de nível superior; Teste de aptidão física (TAF), de caráter classificatório e eliminatório, somente para Guarda Municipal;

(TAF), de caráter classificatório e eliminatório, somente para Guarda Municipal; Avaliação psicológica , de caráter eliminatório, apenas para Guarda Municipal;

, de caráter eliminatório, apenas para Guarda Municipal; Exames de higidez física , de caráter eliminatório, para Guarda Municipal;

, de caráter eliminatório, para Guarda Municipal; Investigação de conduta , de caráter eliminatório, para Guarda Municipal; e

, de caráter eliminatório, para Guarda Municipal; e Teste de aptidão física, de caráter classificatório e eliminatório, para pessoas que concorrem ao cargo de Agente de Trânsito.

As provas objetivas contarão com 40 questões de múltipla escolha. Vale lembrar que a seleção tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período a depender da necessidade do órgão.