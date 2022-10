Concurso Receita Federal: O edital vai sair em 2022?

O concurso Receita Federal é um dos mais esperados pelos concurseiros. A pergunta do momento é se o edital será liberado ainda este ano. O órgão já conta com 23 mil cargos vagos para os cargos de analistas e auditores.

Vale lembrar que levando em conta o ano de 2020 para 2022, cerca de 1500 servidores saíram da Receita. Do quantitativo de déficit de servidores, os cargos são:

12.377 de auditor-fiscal da Receita Federal; e

da Receita Federal; e 10.634 de analista-tributário da Receita Federal.

Mediante a situação da Receita previa-se desde 2020 que o órgão poderia passar por uma crise similar ao INSS. Por mais que o certame não vá compor todo o quadro de funcionários em déficit, a contratação de novos funcionários vai melhorar o atendimento e desafogar um pouco o órgão.

Ao todo foram autorizadas 699 vagas para este concurso Receita Federal. Deste quantitativo, 230 vagas para auditores e 469 para analistas. Como requisito de escolaridade é preciso ter nível superior. Os últimos editais foram liberados em 2014, para auditor, e 2012, para analista.

Quando sai o edital do concurso Receita Federal?

A previsão é que o documento fosse liberado em 30 de setembro e as provas do concurso Receita Federal aconteçam na primeira semana de dezembro. Em virtude dos atrasos, tudo indica que as provas aconteçam somente em 2023, porém, a previsão do edital é que saia ainda este ano.

O concurso Receita Federal já tem autorização e banca definida. Foi permitido também a redução do prazo entre edital e liberação das provas, um total máximo de 4 meses.

A banca organizadora será a FGV– Fundação Getulio Vargas. O contrato ainda não foi divulgado, mas a dispensa já aconteceu.

É importante mencionar que a Receita Federal também poderá chamar excedentes em caso de autorização do Ministério da Economia. De acordo com o Decreto 9.739 de 2019, o órgão poderá solicitar e receber aval para preencher 25% das vagas imediatas.