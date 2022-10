Concurso SAEAN SP: Arthur Nogueira abre edital com salários acima de R$ 4 mil

Serviço de Água e Esgoto da cidade de Arthur Nogueira (SAEAN), São Paulo, abre edital do concurso SAEAN SP com vagas para todos os níveis de escolaridade. Os interessados poderão se inscrever no site da ABConcursos, banca responsável pelo certame, até o dia 24 de outubro de 2022. As taxas de inscrição variam entre R$ 28 e R$ 60.

Vagas concurso SAEAN SP

As vagas são para todos os níveis de escolaridade. São um total de 18 oportunidades mais formação de cadastro reserva. Além disso, é importante pontuar que o certame disponibiliza um percentual de 5% para candidatos com deficiência.

Entretanto, para comprovar a condição, é necessário que a documentação seja apresentada no prazo estabelecido pelo edital. Confira a seguir a lista com o quantitativo de vagas:

Cargos de nível alfabetizado e fundamental

Ajudante Geral (3)

Agente de Saneamento (12)

Mecânico (Cr)

Encanador (Cr)

Cargos de nível médio/técnico

Técnico de Saneamento (Cr)

Técnico em Química (1)

Cargos de nível superior

Controle Interno (1)

Contador (1)

Os ganhos iniciais do concurso SAEAN SP dependem de cada cargo, sendo de R$ 1.400,00 e R$ 4.100,00.

Provas

A etapa objetiva está marcada para 06 de novembro. Os locais serão divulgados a partir do dia 03 de novembro, através do portal oficial da banca. O quantitativo de questões do concurso SAEAN SP variam de 30 a 40 questões, a depender do cargo. Veja detalhes das disciplinas que serão cobradas:

Cargos de nível alfabetizado e fundamental

05 questões de língua portuguesa;

05 questões de conhecimentos gerais e atualidades;

20 questões de conhecimentos específicos.

Cargos de níveis médio/técnico e superior

10 questões de língua portuguesa;

05 questões de matemática;

05 questões de conhecimentos gerais e atualidades;

20 questões de conhecimentos específicos.

No dia 07 de novembro será divulgado o gabarito preliminar. Vale lembrar que a validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão.