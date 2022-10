Concurso SEAD (GO): edital com 93 vagas para técnico e analista é publicado

A Secretaria do Estado da Administração de Goiás (SEAD – GO) publicou nesta sexta-feira, 28 de outubro, um novo edital para novo concurso público.

Desta vez, o órgão prevê a contratação de 93 profissionais para ocupar os cargos de técnico e analista ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Os candidatos interessados poderão se inscrever a partir do dia 29 de novembro de 2022.

Os salários oferecidos pela SEAD GO chegam a R$ 5,5 mil mensais.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto IBFC.

Vagas e salários SEAD – GO

A SEAD GO oferece, por meio de concurso público, 93 vagas para cargos de analista e técnico ambiental voltados a candidatos com nível técnico e nível superior completo em diferentes áreas.

Para os cargos de nível técnico estão sendo oferecidas um total de 35 vagas, além de vagas para formação de cadastro reserva.

Já os cargos de nível superior preveem a criação de 58 vagas no total mais formação de cadastro reserva. As oportunidades estão distribuídas entre as seguintes especialidades:

Nível Técnico

Técnico Ambiental – 35 vagas;

O salário oferecido para o cargo de técnico ambiental da SEAD GO é de R$ 4.020,09, para uma jornada de 40 horas semanais.

Nível Superior – Analista Ambiental

Agronomia – 3 vagas;

Biologia / ecologia – 11 vagas;

Ciencias sociais / sociologia -2 vagas;

Direito – 5 vagas;

Engenharia ambiental / sanitária – 5 vagas;

Engenharia civil – 5 vagas;

Engenharia florestal – 6 vagas;

Engenharia química – 2 vagas;

Engenharia de minas – 2 vagas;

Geografia – 6 vagas;

Geologia – 4 vagas;

Geoprocessamento – 7 vagas;

Gestão ambiental – 1 vaga;

Medicina veterinária – 1 vaga;

O salário oferecido para os cargos de nível superior da SEAD GO é de R$ 5.576,26, para uma jornada de 40 horas semanais.

Do total de vagas oferecidas, 5% delas são destinadas aos candidatos com deficiência.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa cumprir os seguintes requisitos:

Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto;

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

Encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do emprego, que será comprovada por meio de exames médicos específicos no processo de admissão;

Não possuir registro de antecedentes criminais;

Possuir os requisitos exigidos para o cargo que se inscreveu;

Estar registrado e com a situação regularizada junto ao órgão correspondente à sua formação profissional, quando for o caso;

Inscrições SEAD – GO

Os interessados em participar do concurso da SEAD GO têm entre os dias 29 de novembro de 2022 a 08 de janeiro de 2023 para realizar a inscrição, diretamente pelo site do IBFC, instituto responsável pela organização do certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100 para os cargos técnicos e R$ 120 para os cargos de analista.

Etapas concurso SEAD – GO

O concurso público realizado pela SEAD GO contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, comum para todos os cargos, além de prova discursiva.

A realização da prova objetiva está prevista para os dias 5 e 12 de março de 2023.

Clique aqui para ler o edital da SEAD GO na íntegra e obter maiores informações sobre o concurso público.