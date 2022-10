Concurso Sedop PA: Quando o edital será liberado?

A Secretaria de Estado e Desenvolvimento Urbano de Obras Públicas do Pará (Sedop-PA) anuncia que o concurso Sedop PA anunciou mais uma etapa.

Foi divulgado no Diário Oficial a primeira etapa de licitação do certame. Duas empresas estão na disputa para comandar o exame. Sendo elas:

Instituto AOCP e;

Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cetap).

Mediante os trâmites, foi criado um prazo para que haja, caso necessário, as contestações das bancas. De acordo com o documento, o período para recurso é até 28 de outubro, sexta-feira.

Contudo, é importante mencionar que não há uma data determinada para finalização da etapa. Contudo, há grandes expectativas de que todo os trâmites de licitação sejam finalizados ainda em 2022.

A Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad) confirmou que as vagas serão destinados aos candidatos que tem como escolaridade nível médio e superior, mesmo sem cargos divulgados.

Vale lembrar que embora ainda não tenha definido os cargos que serão ofertados, o concurso da Sedop PA está nos planos do governo e pode ter edital neste ano. A Secretaria de Planejamento e Administração divulgou uma série de editais previstos para 2022, entre eles o da Sedop.

Comissão do concurso Sedop PA

O certame já tem comissão formada, etapa fundamental para o andamento do exame. A comissão tem a principal função de auxiliar na condução do exame da melhor maneira possível.

Sendo assim, o grupo será responsável pela escolha da banca e ainda a criação do cronograma, processos importantes antes da liberação do edital.

Ao todo são cinco membros. Confira:

André Fernandes de Pontes;

Flávia Francinete Ferreira Machado Nunes;

Nadja Alline de Andrade Müller;

Daniel Aben-Athar Lobato da Silva;

Edemilson Fagundes Barbosa.

Quando aconteceu o último edital?

Vale lembrar que a última seleção aconteceu em 2021. Na ocasião, foram confirmados cargos temporários. É importante destacar que foram oferecidos um total de 39 vagas.

Dentre o quantitativo, 26 vagas de nível superior e 13 nos níveis médio/técnico, sendo todas para Belém. As remunerações também variam a depender do cargo, sendo de R$1.100 e R$1.560,76, com análise curricular e entrevista.