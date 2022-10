Concurso Seduc RS: Edital pode sair a qualquer momento; 1500 vagas; veja!

Veja detalhes sobre as vagas

Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul (Seduc-RS) oferece 1500 vagas para o concurso Seduc RS. O exame já tem banca contratada e a escolhida foi Instituto AOCP.

O quantitativo de vagas é de 1500 e os requisitos para o cargo varia de cada área. A carreira é para professor. Para se inscrever é preciso ter nível médio ou superior, a depender da função. Os aprovados terão remuneração inicial de R$ 2.168,32.

Com o contrato assinado com a banca, tudo indica que o edital não vai demorar de ser liberado. Isso porque, os próximos passos serão a finalização do cronograma, até a liberação do edital.

Vale lembrar que o concurso Seduc RS está sendo aguardado desde 2021 e desde então a comissão organizadora tem trabalhado para que o certame saia do papel.

A previsão inicial era que o certame fosse liberado no primeiro semestre, ainda em julho. Porém, a ideia não foi confirmada. Contudo, mediante os avanços atuais, o edital pode estar mais perto do que nunca.

Quando foi o último edital do concurso Seduc RS?

O último concurso aconteceu em 2014. Os cargos disponibilizados foram servidores de apoio escolar. Já o edital para docentes foi liberado em 2013. Nessa ocasião, houve um total de 10 mil vagas ofertadas.

Para área de apoio foi 1393 vagas divididos entre os seguintes cargos:

Agente educacional I – técnico em nutrição – 240 vagas

Agente educacional II – assistente financeiro – 270

Administrador escolar – 354

Interação com o educando – 339

Técnico em informática – 1

Tradutor e intérprete de línguas de sinais – libras – 76