Concurso SEED PR: Novo edital pode ter 2 mil vagas; confira!

A Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED-PR) pode ter edital para novo concurso SEED PR anunciado em breve. Isso porque, o governador reeleito, Ratinho Jr, afirmou que a seleção vai se iniciar em novembro deste ano.

O quantitativo de vagas autorizadas foram de 500, entretanto, o político afirmou que o exame vai oferecer 2 mil vagas para professores do estado.”Nós vamos sim fazer um concurso público, tem a previsão agora de em novembro nós lançarmos o concurso para 2 mil professores. E os PSSs (processos seletivos) nós vamos manter, vamos trabalhar com a contratação através de concurso público e os PSSs”, afirmou o governador.

Apesar de ter comissão formada desde 2021, o concurso não avançou e ainda não escolheu a banca organizadora. Depois da formalização por meio do contrato, será realizado a realização e finalização do cronograma para logo em seguida divulgar o edital.

Quando aconteceu o último concurso SEED PR?

O último certame aconteceu em 2013. Na ocasião foram oferecidas um total de 13.771 vagas nos cargos de professor e pedagogo, ambos de nível superior.

As áreas ofertadas foram: Artes, Biologia, Ciências, Educação Física, Filosofia, Geografia, História, Espanhol, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia.

Na ocasião, a remuneração dos aprovados no último concurso SEED PR foi de R$1.348,94, composto pelos seguintes valores R$1.044,94 mais o vale-transporte de R$304. A organizadora do certame foi a PUC e a prova contou com 40 questões objetivas com as seguintes disciplinas:

Fundamentos da Educação;

Conhecimento Comum; e

Conhecimentos Específicos

Vale lembrar que além da etapa objetiva, os candidatos ainda passaram pelas seguintes fases: redação dissertativo-argumentativa; prova didática; avaliação de títulos; e análise médica.

Em 2020, o órgão realizou uma seleção de modalidade temporária. Ao todo foram 4 mil vagas para nível superior. A jornada foi de 40 horas semanais e a remuneração sofreu variação a depender da especialidade. Foram elas:

Nível superior : R$2.566,40;

: R$2.566,40; Licenciatura : R$1.924,80;

: R$1.924,80; Acadêmicos: R$1.796,80

Por sua vez, a avaliação aconteceu por meio de prova objetiva e de títulos e o quantitativo de questões variou a depender da área escolhida pelo candidato.