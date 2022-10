Concurso Segurança DF: Confira os editais para 2023

O concurso Segurança DF pode chegar com tudo em 2023. Isso porque, o Governo do Distrito Federal anunciou sobre as possíveis oportunidades para o próximo ano.

Ao todo serão autorizadas 3.504 vagas para diversos cargos. As vagas são para provimento imediato e cadastro reserva para PMDF, Delegado DF, Bombeiros DF e PCDF.

Veja a lista abaixo das oportunidades do concurso Segurança DF:

Editais concurso Segurança DF

Confira a lista dos editais previstos para 2023, assim como quantitativo de vagas e remuneração dos cargos.

PMDF

O certame está autorizado. Ao todo serão 2100 vagas para soldado e 08 para o cargo de Oficial da Saúde. O edital já tem comissão formada. Os salários variam a depender do cargo, sendo de 4.119,22 (Soldado) a R$ 7.947,50 (Oficial de Saúde).

PCDF

O status do certame foi autorizado. As vagas são para Delegado (50 vagas imediatas + 100 CR) e Agente Policial de Custódia (50 vagas imediatas + 100 CR). As remunerações iniciais podem chegar a R$ 18 mil. Vale lembrar que tudo indica que o órgão vai oferecer um edital para o setor administrativo. O certame foi autorizado e soma o total de 740 vagas para área de apoio, analista e gestor.

Bombeiros DF

Este concurso Segurança DF está autorizado e tudo indica que será em torno de 356 vagas para oficial e soldado. Será necessário nível médio e superior. Segundo o último edital, as remunerações serão de R$ 5.775,26 a R$ 12.138,44.

Concurso DER DF

O edital foi anunciado e possivelmente será publicado em 2023. A formação que deve ser exigida é nível médio e superior. Os salários estão entre R$ 4.135,56 a R$ 7.539,42.

Concurso SEJUS DF

Já tem previsão para acontecer o exame, tudo indica que em 2023 haja a liberação do edital. De acordo com o edital anterior, as oportunidades serão para nível médio e superior com salários iniciais equivalentes a R$ 2.782,98.