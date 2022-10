Concurso Semad GO: Quem pode se inscrever e como serão as provas?

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás – Semad Go- pode ter o edital do concurso Semad GO publicado a qualquer momento. O contrato com a banca já está assinado e tem a IBFC como empresa responsável.

Com isso, cabe a banca, receber as inscrições, assim como organizar as fases do certame e realizar junto com a comissão, o cronograma para liberação do edital.

Vagas do concurso Semad GO

O concurso Semad GO vai oferecer 98 vagas, sendo divididas entre 35 para o cargo de técnico ambiental e 63 para o cargo de analista ambiental.

Vale lembrar que é necessário possuir formação de ensino médio com formação técnica. Neste caso, a remuneração inicial de R$ 4.020,09. Já para os analistas é necessário possuir formação de nível superior, os ganhos iniciais são de R$ 5.576,26.

Confira a lista de vagas para analista segundo o quantitativo:

biologia/ecologia – 12 vagas, sendo 1 reservada para deficientes

geografia – 6

geologia – 4

engenharia de minas – 2

agronomia – 3

engenharia ambiental/ engenharia sanitarista – 5

engenharia civil – 5

medicina veterinária – 1

engenharia química – 2

engenharia florestal – 7

ciências sociais/sociologia – 2

geoprocessamento/cartografia – 8

direito – 5

gestão ambiental – 1

Como serão as provas?

As provas do concurso Semad GO serão divididas entre objetiva e discursiva diferentemente do que aconteceu no último edital. O último certame aconteceu no início de 2022.

A avaliação aconteceu por meio das etapas de análise curricular e entrevista. Na ocasião foram ofertadas 41 vagas de caráter temporário com remuneração inicial de R$ 4.665,82.

O que faz um técnico ambiental?

Entre as atribuições do técnico ambiental estão:

Prestar suporte e apoio técnico especializado às atividades dos Gestores e Analistas Ambientais;

Executar atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e informações especializadas voltadas para as atividades finalísticas; e

Orientar e controlar processos voltados às áreas de conservação, pesquisa, proteção e defesa ambiental.

Já o analista ambiental, um dos cargos deste concurso Semad GO, realiza as seguintes funções:

Regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental;

Monitoramento ambiental;

Gestão, proteção e controle da qualidade ambiental;

Ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros;

Conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e

Estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais.