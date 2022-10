Concurso Semas PA avança mais uma fase; confira novidades

Veja qual banca foi escolhida e confira os cargos

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade no Pará anuncia mais uma etapa rumo a liberação do edital do concurso Semas PA. As oportunidades serão para nível médio e superior.

Sendo assim, nesta segunda-feira, 03 de outubro, os organizadores anunciaram a banca que vai organizar o certame. A escolhida foi a Cetap, a análise por meio de propostas de outras bancas aconteceu dia 21 de setembro.

Apesar de ainda não terem sido divulgados os cargos ou a vacância do exame, tudo indica que a seleção vai englobar cargos de nível médio e superior. Vale lembrar que a seleção tem sido estudada desde 2019, porém, foi apenas em 2020 que foi recomendada pelo Tribunal de Contas do Estado.

Como foi o último edital do concurso Semas PA?

O último certame aconteceu em 2021 e foi ofertada um total de 233 vagas. Na ocasião, as oportunidades foram para provimento temporário e envolveram cargos de nível fundamental, médio e superior. A banca organizadora do concurso Semas PA foi a Sipros PA. Confira a lista dos cargos:

Para ensino fundamental as oportunidades foram para os seguintes cargos:

Auxiliar operacional – 10 vagas

Motorista CNH “D” ou “E” – 7

Para ensino médio:

Assistente administrativo – 53

Assistente de infraestrutura – 2

Assistente de informática – 1

Por fim, para nível superior:

Técnico em gestão de meio ambiente – engenharia ambiental -17

Técnico em gestão de meio ambiente – engenharia florestal – 45

Técnico em gestão de meio ambiente – agronomia – 14

Técnico em gestão de meio ambiente – ciências biológicas -12

Técnico em gestão de meio ambiente – geologia – 7

Técnico em gestão de meio ambiente – engenharia de minas -1

Técnico em gestão de meio ambiente – engenharia sanitária – 8

Técnico em gestão de meio ambiente – engenharia química – 4

Técnico em gestão de meio ambiente – engenharia de pesca -3

Técnico em gestão de meio ambiente – engenharia civil – 1

Técnico em gestão de meio ambiente – engenharia de produção – 1

Técnico em gestão de meio ambiente – meteorologia -1

Técnico em gestão de meio ambiente – pedagogia – 1

Técnico em gestão de meio ambiente – tecnólogo em geoprocessamento – 4

Técnico em gestão de meio ambiente – gestão ambiental -2

Técnico em gestão de meio ambiente – serviço social – 2

Técnico em gestão de meio ambiente -geografia -3

Técnico em gestão de meio ambiente – ciências sociais – 8

Técnico em gestão de meio ambiente – estatística – 1

Técnico em gestão de infraestrutura – arquitetura – 1

Técnico em gestão de infraestrutura – engenharia elétrica -1

Técnico em gestão pública – administração – 6

Técnico em gestão pública – ciências contábeis – 5

Técnico em gestão pública – secretariado executivo – 1

Técnico em gestão pública – ciências econômicas – 2

Técnico em gestão pública – comunicação social -1

Técnico em gestão pública – estatística – 1

Técnico em gestão de informática – rede de computadores -4

Técnico em gestão de informática – sistemas de informação – 1

Técnico em gestão de informática – engenharia da computação – 1

Técnico em gestão de informática – ciência da computação – 1

Vale lembrar que as fases do concurso Semas PA são análise documental e curricular, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Além disso, o certame ainda contém uma entrevista de caráter eliminatório e classificatório.