Concurso Senado: Locais de prova liberados; confira!

O concurso Senado liberou nesta segunda, 31 de outubro, os locais de provas. As avaliações acontecerão no próximo domingo, 06 de novembro.

As informações sobre locais e endereços podem ser acessados pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pelo certame.

Para realizar a consulta após entrar no portal, é buscar o cargo pelo qual se inscreveu. Logo em seguida clique em ‘consultar local de prova’ e insira o número do seu CPF.

Vale lembrar que as provas serão aplicadas nas capitais e os horários variam a depender do cargo. De acordo com o edital, os horários são:

Manhã, das 8h às 12h30 Policial legislativo; Advogado; Consultor legislativo. Tarde, das 15h às 19h30 Analista legislativo.

Os cargos de policial legislativo e analista realizarão a prova discursiva no mesmo dia da objetiva. É importante destacar que os candidatos cheguem aos locais com uma hora de antecedência do início das provas. Já os exames discursivos para consultor legislativo e advogado serão aplicados em 27 de novembro, em dois turnos, com duração de quatro horas cada, das 8h às 12h e das 15h às 19h.

De acordo o edital do concurso Senado, será necessário estar levar no dia de prova caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente, do documento de identidade original e do comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

Provas concurso Senado

As provas variam de acordo com os cargos oferecidos. Confira a lista com as disciplinas e o quantitativo de questões:

Técnico legislativo (policial legislativo)

Conhecimentos Gerais – 40 questões:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Conhecimentos Específicos – 30 questões:

Direito Penal e Processual Penal

Criminalística

Direito Digital

Direitos Humanos

Informática

Conhecimentos na área de atuação

Analista Legislativo

Conhecimentos Gerais – 40 questões:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Conhecimentos Específicos – 30 questões:

Conhecimentos na área de atuação

Consultor Legislativo

Conhecimentos Gerais – 30 questões:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Processo Legislativo Constitucional

Conhecimentos Específicos – 70 questões:

Ciência Política

Avaliação de Políticas Públicas

Direito Administrativo

Direito Constitucional

Conhecimentos na área de atuação

Advogado

Conhecimentos Gerais – 30 questões:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Conhecimentos Específicos – 70 questões:

Direito Constitucional

Processo Legislativo Constitucional

Direito Administrativo – Geral

Direito Administrativo – Licitações e Contratos

Direito Administrativo – Legislação de Pessoal Civil

Direito Civil e Empresarial

Direito Processual Civil

Direito Penal

Direito Processual Penal

Direito do Trabalho, Processual do Trabalho e da Seguridade Social

Direito Eleitoral

Direito Financeiro e Tributário

Direito Internacional Público e Privado

Direito Digital

Legislação Complementar

As questões teóricas e práticas farão parte da prova discursiva na qual vai acordar conhecimentos específicos. O exame vai contar com outras fases. São elas: