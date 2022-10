Concurso Susam tem prazo para lançamento de edital; veja detalhes!

A Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) pode ter edital de concurso Susam liberado a qualquer momento. Isso porque, há promessa de que logo aconteçam as inscrições.

As palavras foram ditas pelo candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil) durante reunião na última terça, 18 de outubro. “No ano que vem, em 2023, nós vamos realizar concurso público para a área da saúde. Você que é terceirizado se prepare, nós vamos fazer concurso público para você regularizar sua situação e você ser efetivo no Governo do Estado“, afirmou o candidato.

Novidades concurso Susam

Como promessa, Lima ainda citou sobre o piso da enfermagem e construção de novo complexo da saúde. “Vamos construir um complexo de saúde onde funciona o SPA do Galiléia. Vamos ampliar o Caic e aquela unidade de pronto atendimento. Já determinei à Casa Civil e à Secretaria de Fazenda que façam o estudo para que a gente possa, o mais rápido possível, garantir o piso salarial da enfermagem. Isso é compromisso do governador Wilson Lima“, afirmou o candidato à reeleição.

O candidato ainda citou sobre a Avaliação Periódica de Desempenho (APD). De acordo com Wilson, haverá a tentativa de destravar o Plano de Cargos e Carreiras. Vale lembrar que os servidores tiveram reajustes no auxílio-alimentação de R$420 para R$600 e receberam abono em reconhecimento ao trabalho feito no combate à pandemia da Covid-19.

Além disso, é importante pontuar que de 2019 a 2022, os servidores da saúde também receberam mais de 30% de reajustes referentes às datas-bases dos anos de 2019, 2020 e 2021.

O Ministério Público já afirmou sobre a urgência na realização de um certame. O Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) ainda ressaltou sobre a necessidade de contratação de novos profissionais e encerrar a terceirização do serviço.

O Departamento de Recursos Humanos ainda citou sobre a necessidade urgente de realização de concurso Susam e contratação para compor o quadro de profissionais faltantes.

Quando aconteceu o último edital?

O último certame aconteceu em 2014 e na ocasião foram disponibilizadas mais de 11 mil vagas. Do total, 3.305 foram para o para nível fundamental (completo e incompleto), 5.247 para o médio e 3.094 para cargos de nível superior. Os salários variavam entre R$1.294,57 e R$7.691,45.

Na ocasião, a oferta do concurso Susam foi para suprimento de vários cargos, entre eles: agente administrativo, recepcionista, auxiliar de serviços gerais, técnico de radiologia, auxiliar de laboratório, assistente social, enfermeiro psicólogo, entre outros.

As provas tiveram a FGV como banca e foram cobradas as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Conhecimentos Específicos;

Princípios e Organização do SUS.