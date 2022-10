Concurso TCM SP: Banca é confirmada e edital republicado em breve

O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) anunciou mais uma movimentação em prol do concurso TCM SP. Isso porque, foi confirmada a banca que vai comandar a seleção.

A Vunesp será a responsável pelas inscrições e fases do certame. Vale lembrar que o edital poderá ser republicado em breve. A seleção já tinha dado início em 2019, mas em virtude da pandemia foi suspenso.

Entretanto, de acordo com as movimentações, assim como confirmação do aditamento de contrato com a banca, nada impede que o documento seja liberado o quanto antes.

Remuneração dos cargos do concurso TCM SP

Com a nova autorização, houveram algumas modificações no que se refere ao edital anterior. Agora, há um total de 107 vagas, sendo que 31 para preenchimento imediato e 76 para formar cadastro reserva, para cargos de ensino médio e nível superior, com iniciais de até R$ 18.829,53.

Os ganhos iniciais oferecidos pelo concurso TCM SP são bastante atrativos. Para nível médio, serão disponibilizadas um total de 10 vagas para o cargo de auxiliar técnico de controle externo. Vale lembrar que a remuneração inicial é de R$ 10.317,32 incluindo salário básico de R$ 5.046,82 e gratificação de incentivo.

Além disso, especialização e produtividade no valor de R$ 5.250,70 e benefícios que serão somados aos servidores aprovados após seis meses de exercício serão ofertados aos aprovados.

Para nível superior serão ofertados um total de 76 vagas para cadastro reserva e 21 para provimento imediato. As remunerações serão de R$ 18.829,53, incluindo salário de R$ 10.818,37 e a gratificação de R$ 8.011,16. Contudo, é importante destacar que outros benefícios serão disponibilizados. Confira a lista:

Auxílio-transporte

Auxílio-refeição – R$ 56,60 por dia

Auxílio doença

Auxílio alimentação de R$ 723,39

Auxílio saúde

Levando em conta o edital antigo, de 2019, o cargo que teria uma maior concorrência seria o de Auxiliar Técnico de Fiscalização – Suporte Administrativo com um total de 22.665.

Como seriam as provas?

As provas do concurso TCM SP seriam divididas em etapa objetiva e redação. A fase objetiva contaria com 60 questões com as seguintes disciplinas:

Suporte administrativo: 20 questões de língua portuguesa (com peso 2), 10 de raciocínio lógico (peso 2) e 30 de conhecimentos específicos (peso 1);

Auxiliar de TI: 15 de língua portuguesa (peso 2), 25 de conhecimentos específicos (peso 1) e 20 de conhecimentos especializados (peso 3);

Agente: 100 questões objetivas, uma redação e 3 questões discursivas;

Demais cargos: 20 de língua portuguesa (peso 1), 10 de raciocínio lógico (peso 1) , 40 de conhecimentos específicos (peso 1) e 30 de conhecimentos especializados (peso 2)