Concurso TJ AP: Quantas vagas serão liberadas? Conheça os cargos

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJ AP) anuncia o quantitativo de vagas e os cargos do concurso TJ AP. As informações foram divulgadas por meio do projeto básico do edital.

Ao todo serão 30 vagas para técnicos e analistas judiciários. Veja a seguir a lista de vagas e cargos.

Vagas concurso TJ AP

São 30 vagas mais formação de cadastro reserva. Veja a seguir a lista dos cargos de acordo com a escolaridade.

Técnico Judiciário (nível médio): 6 vagas distribuídas nas áreas de

Área Judiciária e Administrativa: 5 vagas;

Especialidade Comissário da Infância e da Juventude: 1 vaga.

Analista Judiciário (nível superior): 24 vagas distribuídas nas áreas de

Área Judiciária: 1 vaga;

Administração: 1 vaga

Administração em Redes de Computadores: 2 vagas;

Informática: 2 vagas;

Assistente Social: 2 vagas;

Contador: 2 vagas;

Engenheiro: 1 vaga;

Estatístico: 1 vaga;

Pedagogo: 1 vaga;

Psicólogo: 2 vagas;

Tecnologia da Informação (Segurança da Informação, Telecomunicações, Banco de Dados e Desenvolvimento de Sistemas): 8 vagas;

Execução de Mandados: 1 vaga.

As remunerações iniciais dependem de cada cargo, sendo de R$6.005,60 para técnico judiciário e R$7.813,11 para analista judiciário.

Como acontecerão as provas?

As provas do concurso TJ AP vão acontecer em etapa única e contará com apenas a fase objetiva. A aplicação será em Macapá. É importante destacar que os candidatos deverão responder a 80 questões sobre Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos.

As provas serão realizadas em horários distintos para os cargos de técnico e analista, de forma a permitir a participação de um mesmo candidato em ambos os processos seletivos. O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão.

Em 25 de outubro houve a confirmação da banca organizadora. A FGV será a responsável por acompanhar o certame, assim como receber as inscrições e viabilizar as etapas necessárias.

O atual presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador Rommel Araújo relatou sobre a necessidade de contratação de novos profissionais e destacou: “Em cima da Lei de Responsabilidade Fiscal, não podemos ultrapassar um número dentro do orçamento com pessoal. Temos uma necessidade hoje de serventuários. Devo fazer e darei continuidade a esse levantamento (de cargos vagos) e essa matéria será adiante levada ao Pleno”

Quando aconteceu o último certame para área de apoio?

O último edital do concurso TJ AP para área de apoio foi liberado em 2014 e ao todo foram disponibilizadas 100 vagas divididos entre nível médio e superior. Do total, as vagas foram para os seguintes cargos:

Técnico judiciário (30) e analista (70 vagas) com atuação nas seguintes áreas: Execução de mandados (oficial de justiça), Administração, Arquitetura, Arquivologia, Contabilidade, Biblioteconomia, Enfermagem, Engenharia Civil e Elétrica, História.

Além de Jornalismo, Medicina do Trabalho, Psiquiatria, Museologia, Psicologia, Revisão de textos, Serviço Social, Taquigrafia e Tecnologia da Informação. A FCC foi a empresa responsável pelo concurso.