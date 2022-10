Concurso TRF1 pode ter edital com dias contados; veja detalhes

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região avançou e o edital do concurso TRF1 pode estar com dias contados. O certame é para cargo de carreira de juiz substituto.

Vale lembrar que a jurisdição do órgão é nos seguintes estados: Distrito Federal e nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Qual banca foi escolhida para o concurso TRF1

Segundo a dispensa de licitação, foi escolhida a banca que vai organizar o exame. As informações foram divulgadas no Diário Oficial da União, no qual determinou que a Fundação Getulio Vargas (FGV) será a responsável.

Com isso, entende-se que o edital não vai demorar de ser liberado, já que depois desse procedimento será realizada a oficialização da banca através do contrato, a finalização do cronograma, para por fim o edital ser liberado. Desde 2019, há uma expectativa frequente para liberação desse edital.

Quando aconteceu o último certame do órgão?

O último edital do concurso TRF1 foi liberado em 2015. Os candidatos foram avaliados mediante algumas etapas:

Provas escritas;

Inscrição definitiva;

Sindicância de vida pregressa e investigação social;

Exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico;

Prova oral; e

Avaliação de títulos.

A remuneração para o cargo, naquele ano, foi de R$23.997. A etapa objetiva contou com 100 questões que foram separadas de acordo com blocos, um total de três.

As disciplinas cobradas foram: Direito Constitucional; Administrativo; Penal; Processual Penal; Civil; Processual Civil; Previdenciário; Financeiro e Tributário; Ambiental; Internacional Público e Privado; Empresarial; e Econômico e de Proteção ao Consumidor