Concurso TRT tem 2.300 vagas previstas para 2023; confira regiões!

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) anuncia que para o ano de 2023, o concurso TRT pode ofertar mais de 2 mil vagas. Apresentado em 31 de agosto, o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) informa sobre o quantitativo de oportunidades, um total de 2.300 carreiras para tribunais.

Diante disso, para Justiça do Trabalho o texto prevê a criação de 52 cargos voltados para o TRT PI (TRT 22), além disso, estima-se que haja o provimento de 2.300 cargos vagos em todos os Tribunais Regionais do Trabalho pelo país.

Editais do concurso TRT publicados

Confira a lista dos cargos e editais já autorizados:

O certame teve as inscrições encerradas. Na ocasião, foram ofertadas cargos de Técnico e Analista Judiciário, com exigência de níveis médio, técnico e superior em diversas especialidades.

As inscrições estarão abertas até 24 de outubro. Os cargos ofertados são para o cargo de técnico, e nível superior em diversas especialidades, para o cargo de analista. Vale lembrar que as oportunidades serão para formação de cadastro reserva.

A oferta foi para técnico e analista judiciário. A oferta foi de 04 vagas. Vale lembrar que as provas vão acontecer em novembro de 2022.

As oportunidades de acordo com o edital para o quadro de servidores com vagas de níveis médio e superior. As remunerações iniciais serão de R$ 14 mil. A banca responsável é a Fumarc e as inscrições terminaram no dia 12 de setembro.

O órgão é voltado para os estados do Amapá e Pará. Na ocasião, a Cebraspe é a banca organizadora e os cargos são voltados para nível médio e superior. A oferta é de cinco vagas imediatas e as provas estão previstas para 06 de novembro.

O órgão abrange os estados do Acre e Rondônia com escolaridade para nível médio e superior. A FCC é a empresa responsável pelo certame. A oferta foi de 04 vagas imediatas e os salários acima de R$ 14 mil.

O certame tem a FGC como banca organizadora. O edital oferece 07 vagas para cargos de nível medio e superior. As remunerações iniciais são acima de R$ 12 mil.

As ofertas são de 04 vagas imediatas divididas entre nível médio e superior. Os salários iniciais são cerca R$ 12,4 mil. A FCC foi a empresa responsável por organizar o certame.

O certame oferece um total de 43 vagas, além de cadastro reserva. Na ocasião, foram disponbilizadas vagas para nível médio e superior. Vale lembrar que a remuneração inicial ultrapassa R$ 12 mil. A empresa responsável é a FCC.

Na ocasião, as inscrições estão abertas até 07 de novembro. A oferta do certame é de 8 vagas mais formação de cadastro reserva distribuídos entre os seguintes cargos Analista e Técnico Judiciário na área de Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação, de níveis médio e superior de escolaridade.

A FCC foi a banca responsável pelo certame. Os cargos são de Analista e Técnico Judiciário. As oportunidades são de níveis médio e superior de formação. Os salários iniciais variam de R$ 7.591,37 a R$ 14.271,70.