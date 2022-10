Concurso UFBA tem inscrições prorrogadas; confira nova data!

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) anuncia novo prazo para concurso UFBA. O certame estava marcado para ter as inscrições finalizadas na última segunda-feira, 10 de outubro.

Com a mudança, os interessados poderão se inscrever até 19 de outubro pelo site Idecan, banca responsável pelo certame.

Vagas concurso UFBA

Serão um total de 145 vagas distribuídas entre os municípios de Salvador, Vitória da Conquista e Camaçari. Confira a seguir a lista de oportunidades da seleção de acordo com a escolaridade e o quantitativo de vagas do concurso UFBA:

Nível médio : assistente em administração (75 postos).

: assistente em administração (75 postos). Nível técnico : técnico de laboratório — análises clínicas (3), técnico em contabilidade (9), técnico em enfermagem (2), técnico em radiologia (2), técnico em agropecuária (1), técnico de laboratório — gastronomia (1), técnico de laboratório — química (1), técnico de tecnologia da informação (9), técnico de laboratório — eletromecânica (1), técnico de laboratório — eletrônica (1), técnico de laboratório — física (1), técnico de laboratório — marcenaria (1) e técnico de laboratório — mecânica (1).

: técnico de laboratório — análises clínicas (3), técnico em contabilidade (9), técnico em enfermagem (2), técnico em radiologia (2), técnico em agropecuária (1), técnico de laboratório — gastronomia (1), técnico de laboratório — química (1), técnico de tecnologia da informação (9), técnico de laboratório — eletromecânica (1), técnico de laboratório — eletrônica (1), técnico de laboratório — física (1), técnico de laboratório — marcenaria (1) e técnico de laboratório — mecânica (1). Nível superior: médico — clínica médica (4), médico — clínica cirúrgica (1), médico — ginecologia e obstetrícia (1), médico — psiquiatria (1), médico veterinário — reprodução animal e obstetrícia (1), assistente social (1), analista de tecnologia da informação — infraestrutura (5), analista de tecnologia da informação — desenvolvimento (6), engenheiro civil (1), engenheiro civil — estruturalista (1), engenheiro civil — hidráulico, hidrossanitário e combate a incêndio (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro sanitarista ambiental (1), farmacêutico bioquímico (1), pedagogo (1), técnico em assuntos educacionais (3), músico — trompete (1), músico — oboé (1), músico — harpa (1), músico — percussão (1), músico — voz/baixo (1), músico — voz/tenor (1) e músico — voz/soprano (1).

As remunerações variam de acordo com o cargo, estando entre R$ 2.446,96 (cargos que cobram ensino médio/técnico) e R$ 4.180,66 (funções com exigência de curso superior), além de auxílio-alimentação de R$ 458. Além disso, benefícios como incentivo à qualificação e auxílio-creche e pré-escolar serão disponibilizados aos aprovados.

Quando acontecerão as provas?

As provas do concurso UFBA estão marcadas para 04 de dezembro e terão um total de 100 questões de características ‘certo ou errado’. Além de Salvador, as provas serão aplicadas em Barreiras, Juazeiro, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas.

Os cargos de engenheiro civil — estruturalista e engenheiro civil — hidráulico, hidrossanitário e combate a incêndio realizará, ainda, análise de títulos e realização da prova de títulos. Os candidatos ao cargo de músico realizarão prova prática no auditório da Escola de Música da universidade (avenida Araújo Pinho, nº 58, no bairro do Canela, em Salvador).

Clique aqui para acessar o edital completo.